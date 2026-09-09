कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में शनिवार देर रात पंजाबी सिंगर-एक्टर एमी विर्क से जुड़ी एक गाड़ी पर ‘ड्राइव-बाय शूटिंग’ हुई। यह घटना रोजर्स फोरम में उनके परफॉर्मेंस के कुछ ही देर बाद हुई। एबॉट्सफोर्ड पुलिस विभाग ने शूटिंग की पुष्टि की है और बताया कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। रात करीब 11 बजे एक डार्क कलर की SUV में सवार लोगों ने एबॉट्सफोर्ड के मैक्कलम रोड के 2500-ब्लॉक से गुजर रही एक कार पर कथित तौर पर फायरिंग की।

इसके कुछ देर बाद पुलिस को सनीसाइड प्लेस के 2400-ब्लॉक में एक गाड़ी में आग लगने की अलग सूचना मिली। शूटिंग वाली जगह से करीब पांच किलोमीटर दूर एक SUV पूरी तरह आग की चपेट में मिली। जांचकर्ता अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध है।

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गाड़ी में मौजूद थे एमी विर्क

स्थानीय इंडो-कैनेडियन मीडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जिस गाड़ी को निशाना बनाया गया, वह विर्क के कॉन्सर्ट से जुड़े काफिले का हिस्सा थी। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि गाड़ी बुलेटप्रूफ थी और विर्क तथा शो के प्रमोटर उसमें हो सकते थे। बाद में भारतीय मीडिया ने बताया कि आयोजकों ने पुष्टि की कि शूटिंग के समय विर्क उसी गाड़ी में थे। एक रिपोर्ट में गाड़ी को रोल्स-रॉयस बताया गया। खबरों के मुताबिक, करीब सात राउंड फायर किए गए।

हालांकि, प्राइवेसी का हवाला देते हुए पुलिस ने गाड़ी में मौजूद लोगों की पहचान नहीं बताई है और न ही सार्वजनिक रूप से विर्क के वहां होने की पुष्टि की है। एबॉट्सफोर्ड पुलिस की मेजर क्राइम यूनिट मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में इसे टारगेटेड शूटिंग माना जा रहा है। जांचकर्ताओं ने मैक्कलम रोड इलाके में रात 10:45 बजे से 11:30 बजे के बीच या सनीसाइड प्लेस पर रात 11 बजे से आधी रात के बीच का डैशकैम फुटेज रखने वाले लोगों से पुलिस से संपर्क करने की अपील की है।

यह शूटिंग विर्क के 2026 यूनिटी टूर के कैनेडा वाले हिस्से के दौरान हुई। कुछ दिन पहले, टोरंटो में हुए उनके कॉन्सर्ट में दर्शकों के बीच हंगामे की खबर आई थी। अब तक किसी की गिरफ्तारी की घोषणा नहीं हुई है और जांच करने वाले अभी भी घटना के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

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