बॉलीवुड की क्लट क्लासिक फिल्म ‘शोले’ में ‘गब्बर’ का किरदार निभा चुके अभिनेता अमजद खान अब भले ही इस दुनिया में न हो, लेकिन उनकी गिनती आज भी आइकॉनिक विलेन्स में होती है। अब हाल ही में उनके बेटे शादाब खान ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने अपने पिता से जुड़ी कई चीजें शेयर की है। शादाब ने बताया कि कैसे गोवा में अमजद खान का भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह लगभग एक साल तक बिस्तर पर रहे और फिर उनका निधन हो गया।

1976 में हुआ अमजद खान का एक्सीडेंट

विक्की लालवानी के साथ बात करते हुए अमजद खान के बेटे शादाब खान ने बताया कि उस समय वह ‘ग्रेट गैंबलर’ नाम की एक फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे थे। शादाब ने कहा, “एक्सीडेंट गोवा में हुआ था। वो वहां ‘ग्रेट गैंबलर’ नाम की फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे थे। मैं भी था, मॉम भी थीं। सबको बुरी तरह से चोट आई। डैड तो लगभग मर ही गए थे। मॉम भी गंभीर रूप से घायल थीं। मेरा कॉलर बोन टूट गया था।”

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अमिताभ बच्चन ने की थी मदद

जब शादाब से पूछा गया कि आखिर हुआ क्या था, तो उन्होंने कहा, “वो गोवा जा रहे थे ड्राइव करके। डैड थे, साथ में ड्राइवर था। डैड ड्राइव कर रहे थे। सुबह का वक्त था और बारिश हुई थी। रास्ता गीला था। अचानक टर्न आया। वहां क्या करते थे लोग पुराने टाइम में… अभी भी करते हैं कि अगर ट्रक का ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसके आसपास पत्थर लगा देते हैं।

तो अचानक से ट्रक सामने आ गया और उससे बचने के लिए डैड ने स्टीयरिंग व्हील राइट या लेफ्ट साइड पर घुमाया। जमीन गीली थी और गाड़ी कंट्रोल से निकलकर पेड़ में जाकर घुस गई। हमें अस्पताल ले जाया गया। बच्चन साहब को इस बारे में बताया गया। उन्होंने बहुत मदद की। उन्होंने पूरी तरह से चार्ज अपने हाथ में ले लिया और सारी स्थिति संभाली।”

एक साल तक बिस्तर में रहे थे अमजद खान

शादाब ने आगे बताया, “उस भयानक हादसे में पिता की कई हड्डियां टूट गई थीं, फेफड़े फट गए थे, गले में चोट लग गई थी। लगभग एक साल तक वह बिस्तर पर रहे। उनकी टांग में रॉड डाली गई, जिसकी वजह से वह करीब दो दशक तक एक्सरसाइज नहीं कर पाए। एक्सरसाइज बंद हो गई, तो वजन बढ़ना शुरू हो गया।

निधन से एक रात पहले पूरी इंडस्ट्री आई थी ‘गब्बर’ के घर

फिर जब शादाब से पूछा गया कि अभिनेता के निधन से एक रात पहले क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा, “एक दिन पहले सीनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन की मीटिंग थी घर में सारे एक्टर्स आए हुए थे। अनुपम खेर से जुड़ा एक इंसिडेंट हुआ था, उसे लेकर। मीटिंग रात तक चली। अगले दिन पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने ECG और इस तरह के कुछ टेस्ट करवाए थे और उनके नतीजे भी बिल्कुल ठीक आए थे।

वे बहुत थके हुए थे और इसी वजह से वे आराम कर रहे थे। वे दोपहर में उठे और फिर से सो गए। मैं रात करीब 8 बजे घर लौटा; मैं बाहर गया हुआ था। मां ने मुझसे कहा कि जाकर उन्हें देखो, वे जाग नहीं रहे हैं। वे उठ नहीं रहे हैं- उन्हें जगाओ। जब मैं अंदर गया… तो उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। फिर हमने डॉक्टर और स्टाफ को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि देखिए, उन्हें हार्ट अटैक आया है। एक खास इंजेक्शन की जरूरत है। मैंने इंतजाम किया, लेकिन मुझे बताया गया कि मैं बस कुछ ही सेकंड देर से पहुंचा।”

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