विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने कल यानी 26 दिसंबर को मुंबई में अपना दूसरे वेडिंग रिसेप्शन दिया। स्टार कपल की खुशी में शामिल होने के लिए फिल्म इंडस्ट्री और क्रिकेट जगत से जुड़ी हस्तियों ने शिरकत की। बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन, बेटी श्वेता नंदा बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटे अभिषेक बच्चन के साथ रिसेप्शन में शामिल हुए। उन्हें देखकर एक्ट्रेस इतनी खुश हो गईं कि उनका खिला हुआ चेहरा साफ देखा जा सकता था। उन्होंने हाथ जोड़कर महानायक का स्वागत किया। बिग बी के हाथ में चोट लगी थी इसके बाद भी वो सेलेब के रिसेप्शन में शामिल हुए।

अमिताभ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर रिसेप्शन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। पहले ट्विट में उन्होंने लिखा- विराट और अनुष्का को शादी की मंगल कामना और प्यार। दूसरे ट्विट में बिग बी ने लिखा- रिसेप्शन में अपनी खूबसूरत बेटी श्वेता के साथ। विरुष्का को हमेशा खुशियां। तीसरे ट्विट में लिखा- और उनसे मिलना हुआ जिन्होंने हमें क्रिकेट के मैदान पर गौरान्वित किया है। अपने तीनों ट्विट के जरिए महानायक ने रिसेप्शन की कुछ तस्वीरे भी फैंस के साथ शेयर की हैं। जहां विराट खड़े होकर अनुष्का और अमिताभ की बॉन्डिंग देख रहे थे। वहीं बिग बी और अनुष्का की एक-दूसरे को देखकर हाथ जोड़ने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।

T 2753 – … and with my beautiful daughter Shweta to the reception .. Virushka happiness always !! pic.twitter.com/6YwwBtwxHO

T 2753 – .. and meeting up with them that make us all so proud on their efforts on the Cricket pitch .. pic.twitter.com/FxPidLlnOI

