बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन का आज जन्मदिन है और इस मौके पर अभिषेक के करोड़ों फैन्स उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी बीच बिग-बी ने भी अपने अंदाज में अपने लाडले बेटे को बर्थडे विशेज दी हैं। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर सक्रिय रहने वाले अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे के बचपन की कई तस्वीरों का कोलाज बना कर यहां पर शेयर किया है। तस्वीर के कैप्शन में बिग-बी ने लिखा- एक समय था पिता पुत्र का हाथ थाम के चलता था; अब पुत्र हाथ थाम के चलाता है पिता को!

पहले कोलाज में आप अभिषेक बच्चन की वह ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देख सकते हैं जिसमें वह छोटे हैं और अपने पिता अमिताभ बच्चन का हाथ थाम कर चल रहे हैं। इसी तस्वीर के साथ एक और तस्वीर भी है जिसमें एक इवेंट में अभिषेक बच्चन अपने पिता अमिताभ बच्चन का हाथ थामें हुए हैं। इसके अलावा अमिताभ ने अपने बेटे के बचपन की भी कई तस्वीरें शेयर की हैं। एक तस्वीर में वह पुलिस वाले की पोशाक पहने हुए हैं और कैमरा के सामने पोज दे रहे हैं।

T 2604 – #HBDAbhishekBachchan .. who is in a time zone out of the country .. !!

एक समय था पिता पुत्र का हाथ थाम के चलता था ; अब पुत्र हाथ थाम के चलाता है पिता को ! pic.twitter.com/JJKQjS02X7

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 4, 2018