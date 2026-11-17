हिंदी सिनेमा के अभिनेता अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन ने 16 नवंबर को अपना 15वां जन्मदिन मनाया। इस खास मौके महानायक अमिताभ बच्चन ने भी अपनी पोती को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर आराध्या के लिए एक प्यारा सा संदेश लिखा।

सोमवार को बिग बी ने अपने निजी ब्लॉग पर रविवार के दर्शन की कुछ तस्वीरें साझा कीं। इसके साथ उन्होंने अपनी पोती के जन्मदिन पर लिखा, “घर की पोती का जन्मदिन सुनहरा और भाग्यशाली रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। रविवार को मुझे जो प्यार मिला, वह सचमुच अविस्मरणीय था। आपकी सभी दुआओं और आशीर्वाद के लिए दिल से धन्यवाद।”

अपने भाई-बहन के साथ नजर आई थीं आराध्या

दीवाली के मौके पर अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन की बेटी नव्या नवेली नंदा ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की थीं। जिनमें आराध्या अपने कजिन के साथ पोज देते हुए नजर आ रही थीं। उनकी एक तस्वीर काफी चर्चा में रही, जिसमें वो अपने कजिन अगस्त्य के साथ पोज देते हुए दिखी थीं।

आराध्या को अक्सर अपनी मां ऐश्वर्या राय के साथ एयरपोर्ट या सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखा जाता है। उनकी लाइफ काफी प्राइवेट है और वो बाकी स्टारकिड्स की तरह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं हैं। मगर साल 2023 में वो अपने खिलाफ भ्रामक कंटेंट दिखाने वालों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थीं। जिसके बाद कोर्ट ने नाबालिग की गरिमा और निजता की सुरक्षा को लेकर यूट्यूब चैनलों को सख्त निर्देश दिए थे।

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अमिताभ बच्चन के बारे में

अमिताभ बच्चन इन दिनों ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ होस्ट कर रहे हैं और कई दिनों से अपनी सेहत को लेकर भी चर्चा में हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए फैंस को बता रहे थे कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, इस कारण उन्होंने कुछ दिनों तक काम से भी ब्रेक लिया। हालांकि अब वो लौट आए हैं। इसके अलावा अमिताभ उन्हें मिल रही धमकियों के चलते भी खबरों में हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…