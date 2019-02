Amitabh Bachchan will donate 5 lakhs to each family of the 40 Martyrs: अमिताभ बच्चन ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए 40 जवानों के परिवार की मदद करने का फैसला लिया है। अमिताभ बच्चन हर जवान के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेंगे। इस तरह से अमिताभ बच्चन कुल दो करोड़ रुपए की मदद करने जा रहे हैं।

अमिताभ बच्चन इस आतंकी हमले से बेहद आहत हुए हैं। जिसके बाद उन्होंने शहीद परिवारों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमिताभ बच्चन के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है। प्रवक्ता का कहना है कि अमिताभ बच्चन हर शहीद जवान के परिवार को पांच लाख रुपए देंगे। फिलहाल इस प्रक्रिया को किस तरह से करना है, इस पर विचार किया जा रहा है। प्रवक्ता के मुताबिक, इस घटना से बिग बी इतना दुखी हुए हैं कि उन्होंने अपने इवेंट भी रद्द कर दिए हैं।

अमिताभ बच्चन इसके पहले भी यूपी के 850 से ज्यादा किसानों का कर्ज चुकाने के लिए आगे आए थे। उन्होंने 5.5 करोड़ रुपए की मदद की थी। अमिताभ बच्चन ने इस मदद के बारे में जानकारी अपने ब्लॉक पर दी थी।

बता दें कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के सीआरपीएफ की बस में हमला हुआ था। जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना ने पूरे देश को सकते में ला दिया है। हर कोई जवानों की शहादत को नमन कर रहा है। घटना पर आम जनता के अलावा बॉलीवुड के सितारों ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया था और सरकार से बदला लेने की अपील की थी।

