चिरंजीवी की इस फिल्म में नजर आएंगे अमिताभ बच्चन, सामने आया बिग बी का फर्स्ट लुक

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपनी अकमिंग फिल्म ‘102 नॉट ऑउट’ और ‘ठग्स ऑफ हिदोंस्तान’ की शूटिंग में बिजी हैं। अमिताभ बच्चन ने दक्षिण भारत की फिल्मों की ओर रुख्र किया है। साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म ‘से रा नरसिम्हा रेड्डी’ में अमिताभ बच्चन कैमियो करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में अमिताभ बच्चन का फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है। इस अपने लुक को अमिताभ बच्चन ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है।

अमिताभ बच्चन के द्वारा शेयर की गई तस्वीर में उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी में नजर आ रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने कैप्शन लिखा, फिल्म में यह लुक उनका फाइनल तो नहीं लेकिन उसके बेहद करीब है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जोधपुर में ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ की शूटिंग से समय निकाल कर बिग बी सीधे हैदराबाद पहुंचे और उन्होंने चिरंजीवी की फिल्म के लिए शूट शुरू कर दिया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन एक अहम किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे।

