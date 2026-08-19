दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन आज जिस मुकाम पर हैं, उसे हासिल करने में उन्हें 5 दशकों से ज्यादा का लंबा सफर तय करना पड़ा है। वह आज भी उस जुनून को बरकरार रखे हुए हैं। आज भी कड़ी मेहनत करते हैं और अपने चाहने वालों की उम्मीदों को पूरा करने में लगे रहते हैं।

लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था, इस बारे में एक पुराना किस्सा साझा करते हुए अमिताभ ने बताया कि उनकी लंबाई उनके लिए एक बार मुसीबत बन गई थी।

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हाल ही में एक्टर ने कौन बनेगा करोड़पति 18 के एपिसोड में बताया कि उन्हें फिल्म से सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि उनकी लंबाई ज्यादा थी। इतना ही नहीं उन्हें भी अपने करियर की शुरूआत में कई बार डांट खानी पड़ी थी। सेट पर अक्सर बिग बी को भी मेकर्स की डांट का सामना करना पड़ता था।

कौन बनेगा करोड़पति 18

अमिताभ बच्चन ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के गोल्ड मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन, झंडू कुमार, शर्मिला धनकर और अस्मिता डे के साथ ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ के एक खास एपिसोड में बातचीत की। इस दौरान अस्मिता ने अमिताभ से पूछा कि क्या उन्हें भी शूटिंग के दौरान कभी डांट सुननी पड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे ट्रेनिंग के दौरान गलती करने पर खिलाड़ियों को कोच की फटकार मिलती है।

अमिताभ को सेट पर पड़ी थी डांट

इस सवाल पर अमिताभ ने तुरंत अपने शुरुआती अभिनय करियर का किस्सा साझा किया और बताया कि उन दिनों उन्हें भी कई बार डांट का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा, हमको बड़ी डांट पड़ती है, शुरू-शुरू में तो बहुत पड़ी थी। हमसे कहा गया था- तुमको कुछ आता नहीं है एक्टिंग-वैक्टिंग, तुम बहुत लंबे हो, घर जाओ अपने।

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अमिताभ को डायलॉग बोलने में होती थी परेशानी

अमिताभ ने बताया कि उन्हें शुरूआती समय में काफी जगहों पर डांट खानी पड़ी है। उन्होंने कहा- जब मुझे आखिरकार काम मिलने लगा, तो वे कहते, ‘ठीक है, वहां खड़े हो जाओ और अपना डायलॉग बोलो।’

फिर वे पूछते, ‘क्या कोई इस तरह डायलॉग बोलता है?’ वे मुझे डांटते, मेरी गलतियां सुधारते और धीरे-धीरे मुझे बेहतर तरीके से डायलॉग बोलना आ गया। उन्होंने कहा, ‘इस तरह मैं धीरे-धीरे सीखता और सुधरता गया।’

एक बार लेट पहुंचने की मिली सजा

एक बार सेट पर लेट आने का किस्सा याद करते हुए अमिताभ ने कहा ‘मैं हमेशा समय पर रहता था। समय का पाबंद था लेकिन सिर्फ एक बार मैं सेट पर लेट पहुंचा। डायरेक्टर सेट के बाहर ही खड़े थे, मैं किसी और की गाड़ी में पहुंचा क्योंकि उस समय मेरे पास गाड़ी नहीं थी। मैं जैसे ही पहुंचा तो डायरेक्टर ने कहा ‘शूटिंग खत्म हो चुकी हैं। निकल जाओ यहां से।’

‘कौन बनेगा करोड़पति’ का 18वां सीजन 10 अगस्त से रात 9 बजे सोनी टीवी और सोनी लिव पर शुरू हो चुका है। शो सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे प्रसारित होता है। इस सीजन की थीम ‘सोचना पड़ेगा’ है।

