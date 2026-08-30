अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने लोकप्रिय शो ‘कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18’ के एक एपिसोड में शादीशुदा जिंदगी को लेकर मस्ती-मजाक के अंदाज में बात की। शो के दौरान अमिताभ ने खास तौर पर पुरुषों को शादी की तारीख ना भूलने की सलाह दी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में चेतावनी दी कि अगर कोई पति अपनी शादी की तारीख भूल जाता है, तो उसे अपनी तरफ आते जूते, चप्पल और बेलन के लिए तैयार रहना चाहिए।

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केबीसी 18 में एक एपिसोड के दौरान अमिताभ बच्चन काफी मजाकिया अंदाज में नजर आए, उन्होंने सभी पतियों को सलाह देते हुए कहा, “सभी पति ध्यान से सुनें। जिस दिन आपकी शादी हुई थी, दुनिया की बाकी तारीखें भूल जाएं, लेकिन इस तारीख को कभी न भूलें।”

उन्होंने आगे कहा, “यह बहुत ही खास और जरूरी तारीख होती है। पत्नियों की आदत होती है कि वे बार-बार पूछती हैं, ‘क्या तुम्हें याद है कि हमारी शादी कब हुई थी?'”

इसी एपिसोड में एक कंटेस्टेंट ने अमिताभ बच्चन से पूछा कि क्या उनकी पत्नी जया बच्चन उनके काम से लौटने का इंतजार करती हैं, ताकि दोनों साथ में डिनर कर सकें।

अमिताभ बच्चन ने बताया कि वह सुबह उठते ही अपने परिवार के सभी सदस्यों को अपने काम के शेड्यूल की जानकारी दे देते हैं। उन्होंने कहा, “हमने परिवार के सभी सदस्यों का एक ग्रुप बना रखा है। मैं सुबह उसमें हाथ जोड़कर ‘नमस्कार’ लिखता हूं और फिर बताता हूं कि आज कहीं शूटिंग है, इसलिए घर लौटने में देर होगी। ऐसे में वे मेरे लिए डिनर का इंतजार न करें। मैं सभी को पहले से बता देता हूं और इससे मेरी मुश्किल आसान हो जाती है।”

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उन्होंने मजाकिया अंदाज में आगे कहा, “लेकिन अगर मैंने जया को नहीं बताया, तो मुझे डांट सुननी पड़ती है। वह पूछती हैं, ‘कहां थे? बताया क्यों नहीं? क्या यह घर आने का समय है?’ इसलिए अगर मुझे बहुत देर हो जाती है, तो वह अपना खाना खा लेती हैं और खुद ही सोने चली जाती हैं।”