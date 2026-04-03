5 अप्रैल को मुंबई में होने वाले Chetak Screen Awards 2026 के फिल्म इंडस्ट्री के साथ फैंस भी तैयार हैं। मगर उससे पहले हम 2017 के Screen Awards के एक इमोशनल पल को याद कर रहे हैं। उस साल फिल्म जगत के लोग दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए थे।

विनोद खन्ना को याद करते हुए स्टेज पर अमिताभ बच्चन ने कहा, ”विनोद मेरे शुरुआती दोस्तों में से एक थे। वे मेरे सीनियर थे, लेकिन कभी मुझे जूनियर महसूस नहीं कराया। हमने कई फिल्में साथ कीं। विनोद हमेशा अपने तरीके के थे, दूसरों की राय की परवाह नहीं करते थे, और उन्होंने बहुत सकारात्मक, अनोखा जीवन जिया। उन्होंने हीरो के रूप में काम किया, और जब उन्हें सफलता और लोकप्रियता मिली, तो उन्होंने राजनीति में कदम रखा। यह किसी भी अभिनेता के लिए एक दुर्लभ उदाहरण है।”

उन्होंने आगे कहा, ”ऐसे उपलब्धियों की तुलना एक्टिंग की दुनिया में बहुत कम लोग कर सकते हैं। विनोद हमसे बहुत जल्दी चले गए, और हम उन्हें बहुत याद करते हैं। हम हमेशा उन्हें प्यार और सम्मान के साथ याद करेंगे।”

इस अवसर पर विनोद खन्ना की दूसरी पत्नी कविता को भी मंच पर आमंत्रित किया गया। उन्होंने अपने पति को याद करते हुए कहा, ”मैं फिल्म इंडस्ट्री और विनोद के फैंस का धन्यवाद करना चाहती हूं, क्योंकि आपने उन्हें अपने जुनून को पूरा करने का मंच दिया। जब उन्होंने आखिरी सांस ली, मेरे लिए वे सबसे खूबसूरत थे। वे शांति और प्यार से भरे इंसान थे, और फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें इसे जीने का अवसर दिया।”

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अपने करियर के पीक पर, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की तुलना अक्सर होती रही।

Chetak Screen Awards 2026, 5 अप्रैल को रात 8 बजे YouTube, Sony Entertainment Television और Sony LIV पर लाइव देख सकते हैं।