आधी रात इस बात से परेशान हुए अमिताभ बच्चन, बोले- मोबाइल कंपनी जाग जाए

बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन इन दिनों अपकमिंग फिल्म ‘102 नॉट ऑउट’ की शूटिंग में बिजी हैं। सदी के महानायक के मोबाइल का नेटवर्क शूटिंग के दौरान गायब हो गया। इस बात की जानकारी खुद अमिताभ बच्चन ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दी। बिग बी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। इसके बाद बिग बी के फैन्स ने पोस्ट पर कमेंट्स की बौछार लगा दी। अमिताभ बच्चन ने पहले ट्वीट में लिखा, “मोबाइल कैरियर जाग जाएं, कुछ भी नहीं चल रहा है।” वहीं, दूसरे ट्वीट में अमिताभ बच्चन ने लिखा, “ओए, वोडाफोन, कुछ भी नहीं चल रहा है। सभी मैसेज फेल हो रहे हैं। यह तो 4जी भी है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हो रहा है।” समस्या का समाधान होने के बाद बिग बी ने लिखा, “चलो, सुन ली सुन ली। वोडाफोन ने हमारी बात सुन ली। अब मैसेज जा रहे हैं।”

अमिताभ बच्चन की पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा- एयरटेल ले लीजिए। वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, नहीं जियो ले लीजिए। एक यूजर ने लिखा – यह समय धरती छोड़ने का है। बिग बी के एक फैन ने लिखा – एक और वोडाफोन का सताया हुआ उपभोक्ता। सर आप 4जी छोड़िए पार्ले जी पर फोकस करिए। किसी भी नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं, एक यूजर ने लिखा, सर आप जियो ही ट्राय कीजिए। आप तो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। वहीं, एक अन्य यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा- आप लोगों की बात इतनी आसानी से सुन ली जाती है, हम तो महीनों तक शिकायत करते रहते हैं।

