फिल्म इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह अक्सर अपने ट्वीट के जरिए फैन्स के साथ जुड़े रहते हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन अपने एक ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। जिसमें उन्होंने लिखा है, “जब हम फिल्म देखते हैं, तो अपने पास बैठे व्यक्ति से उसकी जात, धर्म और रंग नहीं पूछते। फिर भी हम एक साथ बैठकर एक ही चीज को देखते हैं। एक ही जोक पर हंसते हैं और एक ही भाव से रोते हैं। सिनेमा आपको जोड़ता है।”

अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें, 78 साल के अमिताभ बच्चन की हाल ही में दोनों आंखों की सर्जरी हुई है। जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी थी। अमिताभ बच्चन ने लिखा, “दूसरी सर्जरी भी सफल रही। अब ठीक हो रहा हूं। सब ठीक है।”

अमिताभ बच्चन ने आगे लिखा, ” शानदार आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी और डॉ. हिमांशु मेहता के हाथों की कुशलता। जीवन बदलने वाला अनुभव। अब आप वह देख सकते हैं। जो पहले नहीं दिखाई देता था। निश्चित तौर पर दुनिया अद्भुत है।”

T 3848 – FB 2878 –

greatest INTEGRATOR today ..

When see a film we never ask the caste creed colour or religion of the person sitting next to us .. yet we watch the same product .. laugh at the same jokes , cry at same emotion, sing the same songs ..

Cinema integrates .. pic.twitter.com/ks8tsRQgxd

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 20, 2021