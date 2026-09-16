अमिताभ बच्चन के अयोध्या में जमीन खरीदने की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। अब करीब दो महीने बाद खबर सामने आई है कि दिग्गज अभिनेता अयोध्या में अपने पिता और मशहूर कवि डॉ. हरिवंश राय बच्चन की याद में एक स्मारक धर्मशाला बनाने की योजना बना रहे हैं।

अयोध्या में धर्मशाला का प्रस्ताव

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अयोध्या में धर्मशाला के भवन मैप की मंजूरी के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) में आवेदन जमा किया गया है। अमिताभ बच्चन ने करीब 15 करोड़ रुपये में अयोध्या के दशरथ पथ में मौजूद ‘द सरयू’ प्रोजेक्ट में जमीन खरीदी थी, जहां इस धर्मशाला को बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें 20 से ज्यादा कमरे होंगे।

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अक्टूबर से हो सकता है काम शुरू

आवेदन मिलने के बाद ADA ने प्लान के मैप को लेकर 15 दिनों के अंदर आपत्तियां और सुझाव जारी करते हुए पब्लिक नोटिस जारी किया है। आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी होने और सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद लेआउट को मंजूरी दी जाएगी। मंजूरी मिलने पर धर्मशाला के बनाने का काम अक्टूबर में शुरू होने की उम्मीद है।

20 से ज्यादा कमरों की धर्मशाला

अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुराग जैन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अमिताभ बच्चन की तरफ से 20 से ज्यादा कमरों वाली धर्मशाला बनाने के लिए आवेदन मिला है। उन्होंने बताया कि तय प्रक्रिया पूरी होने के बाद लेआउट को मंजूरी दी जाएगी। दिए गए प्लान में धर्मशाला का उद्देश्य अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराना है।

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रिटायरमेंट खबर ने कर दिया था फैंस को हैरान

कुछ दिनों पहले अफवाह उड़ी थी कि अमिताभ बच्चन जल्द ही अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं। टीवी के पॉपुलर गेम शो कौन बनेगा करोड़पति (KBC) को होस्ट कर रहे अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया।

उन्होंने साफ किया कि पिछले ब्लॉग पोस्ट में जब उन्होंने ‘time to retire’ लिखा था, तो उनका मतलब उस दिन के लिए काम खत्म करके सोने जाने से था। उनका अभिनय या शो की मेजबानी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था।

83 की उम्र में भी अमिताभ लगन के साथ अपने काम को पूरा करते हैं। इस बीच उनके रिटायरमेंट की खबर ने फैंस को हैरान कर दिया था। जिसे बाद में एक्टर ने खुद खारिज कर दिया।