बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया के जरिए जुड़े रहते हैं। अपने काम से लेकर अपनी जिंदगी से जुड़े किस्से लोगों के साथ साझा करते दिखाई देते हैं। करीब 50 सालों से सिनेमाजगत में लगातार काम कर रहें हैं।

इसके बावजूद अब एक्टर ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए बताया कि उन्हें आज भी अपने काम में कमी दिखाई देती है। जिसकी वजह से उन्हें रातों में नींद तक नहीं आती। अपने काम से जुड़ी अपडेट के साथ एक्टर ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि काम की चिंता में रात से सुबह हो गई लेकिन वो सोए नहीं। चलिए बताते है बूरी खबर

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अमिताभ बच्चन लगभग रोजाना अपने ब्लॉग पोस्ट पर सक्रिए दिखाई देते है। अपने शूट और बाकी कामों की जानकारी भी फैंस के साथ यहीं पर साझा करते हैं। अब उनका एक पोस्ट सामने आया जिसमें लिखा,

‘बस यूंही, काम के कुछ क्षण’ ‘जो किया था , मुझे लगा और अच्छा हो सकता है , अनुमति मिल गई, सो दुबारा कर दिया, अब पता नहीं अच्छा हुआ कि नहीं । ये तो वो ही बताएँगे ।

इसी सोच में अभी तक सोया नहीं, और सुबह हो गई ।

लोगों ने इस बात पर हैरानी जताई कि अमिताभ बच्चन इस उम्र में भी अपने काम को लेकर इतनी चिंता में रहते हैं। 5 दशकों से ज्यादा का समय फिल्मी जगत में बिताने के बाद भी अपने काम में पहले से बेहतर करने की इच्छा रखते हैं। यही खासियत उन्हें एक कमाल का इंसान और बेहतरीन कलाकार बनाने के लिए काफी है।

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इसके अलावा बिग बी का एक पोस्ट देखने मिला, जिसमें लिखा था, ‘उन्होंने 18 जून की रात से लगातार काम किया और 19 जून की सुबह 9:30 बजे तक शूटिंग में व्यस्त रहे।’ इसके बाद एक्टर ने लिखा कि अब आराम करने का समय है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर एक और काम कर लेते हैं, तो अगले दिन का पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा, इसलिए अब उन्हें रुककर आराम करना होगा।’

बता दें कि कुछ समय पहले एक्टर अपनी तबीयत खराब के चलते चर्चा में रहे थे। जिसके बाद उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि एक दिन उन्होंने 12 शूट खत्म किए। इससे साफ है कि एक्टर लगातार काम कर रहें हैं और अपने काम में बेहतर करने का लगातार प्रयास करते हैं।

वर्क फ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन आने वाले समय में नाग अश्विन की फिल्म ‘कल्कि 2898 AD’ के सीक्वल में नजर आएंगे। साल 2024 में रिलीज हुई पहली फिल्म में उन्होंने अश्वत्थामा का दमदार किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। अब सीक्वल में भी बिग बी एक बार फिर अश्वत्थामा की भूमिका में दिखाई देंगे।