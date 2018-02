फिर दिखा अमिताभ बच्चन का ‘कांग्रेस प्रेम’, प्रवक्ता मनीष तिवारी को किया फॉलो

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और कांग्रेस के बीच की दूरियां धीरे-धीरे कम होती नजर आ रही हैं। कुछ दिनों पहले कांग्रेस को ट्विटर पर फॉलो करने के बाद अब अमिताभ बच्चन ने पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी को भी फॉलो करना शुरू कर दिया है। मनीष तिवारी इस बात से बेहद खुश हैं और उन्होंने ट्वीट कर बिग को इसके लिए धन्यवाद भी कहा है। तिवारी ने कहा है कि यह उनके लिए बेहद सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा, ‘अमिताभ बच्चन सर, आपने मुझे ट्विटर पर फॉलो किया इसके लिए धन्यवाद। मेरे लिए यह बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे भारतीय सिनेमा के आइकोनिक सुपरस्टार को फॉलो करने का मौका मिला। बच्चन जी की फिल्में जब रिलीज होती थीं, तब हम पहले दिन का पहला शो देखते थे। ऐसा करते हुए ही हम बड़े हुए। सत्तर और अस्सी के दशक में चंडीगढ़ में बालकनी की टिकट 3 रुपए थी, आज के समय में इस बात पर विश्वास करना काफी मुश्किल होगा।’

– Thank you Sh. Amitabh Bachan for following me and it is my privilege to follow the icon of Indian Cinema who we grew up watching First day First Show Every new release.Those days in late 70’s & early 80’s a Balcony ticket in Chandigarh was Rs.3. Unbelievable today! @SrBachchan

— Manish Tewari (@ManishTewari) February 20, 2018