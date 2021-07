Kaun Banega Crorepati: स्टार प्लस का यह चर्चित गेमिंग शो 21 साल पूरे कर चुका है। 3 जुलाई 2001 को शुरू हुए इस शो में कंटेस्टेंट्स सवालों के जवाब देकर 1 करोड़ तक की इनामी राशि घर ले जाते हैं। शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने शो को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं शो पर अक्सर यह आरोप लगते हैं कि कंटेस्टेंट्स की दुख भरी कहानियों को दिखाकर टीआरपी बटोरी जाती है। इस आरोप का जवाब शो के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ बासु ने दिया है।

दरअसल शो के 21 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने हमारे सहयोगी वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की जहां उनसे सवाल पूछा गया, ‘पिछले कुछ सालों में, दुखभरी कहानियों को बेचने के लिए केबीसी की आलोचना हुई है, आपकी इस पर क्या राय है?

जवाब में सिद्धार्थ बासु ने कहा, ‘केबीसी किसी भी दूसरे क्विज शो की तरह नहीं है। लोगों की कहानियां हमेशा मायने रखती हैं और इसी वजह से शो के पहले सीजन ने भारत में हलचल मचा दी थी। इस पर विकास ने एक किताब भी लिखी Q&A. केबीसी पर सिर्फ दुखभरी कहानियां नहीं होती। लेकिन अगर लोग भावुक हो जाते हैं, वो हमारे द्वारा तय नहीं होता।’

उन्होंने आगे बताया, ‘एक लाइफ चेंजिंग शो पर ऐसा होना स्वाभाविक है जहां एक बड़ी ऑडियंस के साथ एक लार्जर दैन लाइफ होस्ट (अमिताभ बच्चन) भी हो। यह शो लोगों की जिंदगी को छूता है साथ ही उनके दिल और दिमाग को भी।’

सिद्धार्थ बासु ने बताया कि अमिताभ बच्चन इस शो को करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने शो के बनने की पूरी कहानी साझा की, ‘शो का आइडिया उस वक्त स्टार प्लस के प्रोग्रामिंग वीपी, समीर नायर के दिमाग में आया। भारत में अभी तक किसी मेगस्टार ने इस तरह का कोई टीवी शो होस्ट नहीं किया था। आइडिया था कि इसे अब तक का सबसे बड़ा धमाका बनाया जाए। अमिताभ बच्चन ने इस पर काम करने से पहले बहुत समय तक सोचा क्योंकि उन्हें लोगों द्वारा कहा जाता था कि वो टीवी शो न करें।’

उन्होंने आगे बताया, ‘फिर भी उन्होंने लंदन में शो के ओरिजनल रिकॉर्डिंग को देखन का निर्णय किया। जब उन्होंने देखा तो कहा कि हम इसी शो की तरह अपने शो में सभी शर्त और नियम रखेंगे। इसके बाद हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति ब्रिटिश शो Who Wants To Be A Millionaire के तर्ज पर शुरू किया गया था। शो अपने 12 सीजन पूरे कर चुका है और अब दर्शक KBC 13 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो कि जल्द ही शुरू होने वाला है।