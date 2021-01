हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को बेटी हुई है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अनुष्का और विराट की बेटी के बारे में एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में लिखा है रैना,धवन,पुजारा,रहाणे,रोहित,अश्विन,जडेजा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के बेटियां हैं। क्या कोहली की बेटी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनेगी ?’

इस फोटो को शेयर करते हुए बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन ने लिखा है,’और महेंद्र सिंह धोनी के भी बेटी है… क्या वो कप्तान बनेगी ?’ अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट पर यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं।

अरिंदम रॉय नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है,’आप क्रिकेट में भी भाई-भतीजावाद चाहते हैं ? यह खेल बॉलीवुड की तरह नहीं, यहां टैलेंट मायने रखता है।’ एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा है,’ऐसा जरूरी थोड़ी है धोनी कैप्टन था तो उसकी बेटी भी कैप्टन हो। उदाहरण अपने घर से ले सकते हो।’ लोकेश परवानी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है,’आप क्या सोचते हैं बॉलीवुड की तरह क्रिकेट में भी भाई-भतीजावाद होगा। कृपया टैलेंट को आने दीजिए बॉलीवुड में जो आपको करना है कीजिए, क्रिकेट में समर्पण की जरूरत होती है।’

T 3782 – An input from Ef laksh ~

"… and Dhoni also has daughter .. will she be Captain ? '' pic.twitter.com/KubpvdOzjt

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) January 13, 2021