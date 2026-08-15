साल 2025 में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। फिल्म ‘शोले’ में उनका किरदार वीरू सभी का पसंदीदा किरदार है, जहां उन्होंने जय यानी कि अमिताभ बच्चन के साथ दिखाई दिए थे। इंडस्ट्री में दोनों को आज भी जय-वीरू के नाम से जाना जाता है, लेकिन जय और वीरू की ये जोड़ी टूट गई जब धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर चले गए।

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केबीसी 18 की शुरूआत हो चुकी है और अमिताभ एक बार फिर से शो की कमान संभाले दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने और धर्मेंद्र से जुड़ा एक किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक दिन धर्मेंद्र के घर में कुछ अंजान लोग घुस आए थे लेकिन एक्टर का रिएक्शन इस पर कमाल का था। जिसे देखने के बाद बिग बी भी हैरान रह गए थे।

अमिताभ बच्चन ने बताया कि ‘धर्मेंद्र का घर मानो हर किसी के लिए खुला रहता था। उनके गांव और आसपास के लोग बिना किसी झिझक के घर में आ-जा सकते थे, जैसे वह उनका अपना घर हो।’ अमिताभ ने एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए बताते हैं कि ‘एक दिन धर्मेंद्र ने अपने घर की सीढ़ियों पर 4-5 अनजान लोगों को जाते देखा। उन्होंने उनसे पूछा कि वे कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं। उन लोगों ने बताया कि वे गांव से आए हैं।’

‘धर्मेंद्र को लगा कि शायद उनकी पत्नी ने उन्हें बुलाया होगा। दरअसल, उन्हें खुद भी नहीं पता होता था कि उनके घर में कितने लोग आते-जाते रहते हैं। इसके बावजूद वह हर किसी का बेहद प्यार और सम्मान से स्वागत करते थे।’ अमिताभ बच्चन ने कहा कि ‘धर्मेंद्र का दिल बहुत बड़ा था और वह हर किसी को खुले दिल से अपनाते थे।’

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अमिताभ को ये देखकर काफी हैरानी हुई कि धर्मेंद्र को पता ही नहीं था कि उनके घर में ये लोग कौन आ रहे हैं। उनके इसी व्यवहार की तारीफ करते हुए बिग बी ने अपने वीरू को याद किया।

धर्मेंद्र के निधन पर अमिताभ बच्चन ने अपने लंबे समय के दोस्त को भावुक श्रद्धांजलि दी थी। उन्होंने धर्मेंद्र की बड़ें दिलवाला बताया था। उनकी सादगी को याद करते हुए लिखा कि एक और “बहादुर दिग्गज” इस दुनिया से विदा हो गया है। अमिताभ ने कहा था कि धर्मेंद्र के जाने से फिल्मी दुनिया के इस मंच पर ऐसी खामोशी छा गई है, जिसकी गूंज बेहद तकलीफ देने वाली है।

धर्मेंद्र की सादगी और जमीन से जुड़े रहने की खूबी को याद करते हुए अमिताभ ने उन्हें एक ऐसी शख्सियत बताया, जिसने शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद अपनी सहजता और विनम्रता को हमेशा कायम रखा।