2 साल की उम्र में ही मां-बाप से बिछड़ जाते अमिताभ, बिग बी ने सुनाया किस्सा

बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन ने भारतीय रेलवे के सफर से जुड़ा एक किस्सा साझा करते हुए बताया है कि किस तरह वो एक बार स्टेशन पर अपने माता-पिता से बिछड़ गए थे और इसकी वजह से उनके माता-पिता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बता दें, अमिताभ बच्चन ने रेलवे की सफाई और सुरक्षा को लेकर एक वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने अपने बचपन से जुड़ा यह किस्सा साझा किया है।

बिग बी ने ‘एक सफर रेल के साथ’ नाम के इस वीडियो में बताया है, “बचपन से ही रेल से एक अलग लगाव रहा। दो साल का था मैं। जब मां बाबूजी के साथ पहली बार स्टेशन पर आया था। नानाजी को मिलकर हम स्टेशन पर पहुंचे। मां ने मेरा हाथ बाबूजी के हाथों में दिया और वो टिकट खरीदने चली गई। मेरा ध्यान स्टेशन पर आती ट्रेनों पर था। पटरी से गुजरती ट्रेनें मुझे लुभा रही थीं। न जाने कब बाबूजी का हाथ छुड़ाकर, सीढ़ियां चढ़कर ब्रिज पर जाकर खड़ा हो गया मैं।”

T 2973 – An effort for the Railways .. https://t.co/Os3yMpbiC6

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 24, 2018