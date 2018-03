Women’s Day पर अमिताभ बच्चन ने फैमिली फोटो पोस्ट कर दी बधाई, नहीं दिखीं ऐश्वर्या तो लोगों ने उठाए सवाल

बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं। विराट कोहली ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर दुनिया की सभी महिलाओं को हैप्पी वुमन्स डे विश किया। इसी क्रम में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने इंटरनेशनल वुमन्स डे पर सोशल मीडिया पर फैमिली फोटो शेयर कर बधाई दी। अमिताभ बच्चन द्वारा शेयर की गई तस्वीर में बहू ऐश्वर्या राय बच्चन नजर नहीं आ रही हैं। फोटो में ऐश्वर्या के नजर न आने के बाद लोग अमिताभ बच्चन से कई सवाल पूछ रहे हैं। बिग बी ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर तीन फोटोज शेयर की हैं। पहली तस्वीर में श्वेता बच्चन नंदा बेटी नव्या के साथ नजर आ रही हैं तो वहीं दूसरी फोटो में जया बच्चन, श्वेता और नव्या नजर आ रही हैं, जबकि तीसरी तस्वीर में नव्या के साथ अभिषेक और ऐश्वर्या बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन नजर आ रही हैं।

तस्वीरों में ऐश्वर्या राय बच्चन के नजर न आने के कारण लोगों ने कमेंट बॉक्स में ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में सवाल किए। एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा- ऐश्वर्या राय बच्चन कहां हैं सर? वहीं, एक अन्य यूजर ने कमेंट बॉक्स में पूछा – क्या आप अपनी बहू को बेटी नहीं मानते हैं? महिला दिवस के मौके पर आपने सबकी तस्वीर शेयर की, लेकिन ऐश्वर्या राय को छोड़ दिया। यह सही बात नहीं है सरजी। एक यूजर ने लिखा – यह बहुत ही निराशाजनक है कि आपने बॉलीवुड की पहली इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को कहीं भी मेंशन नहीं किया। वह मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं। कमेंट बॉक्स में एक यूजर ने लिखा- बहू और बेटी में तो अमिताभ बच्चन फर्क करते हैं और लोगों को क्या बोलेंगे?

T 2736 – On International Women’s Day , an ode to women and to the women Champions of Swachh Bharat : #SwachhShakti & @SwachhBharat

Video link: https://t.co/BGvv0uBxHK

and this my Personal commendation :https://t.co/AgZsaUFAbG pic.twitter.com/vFmRUS2Hdn

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 8, 2018