बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने रक्षाबंधन के मौके पर सभी फैंस को शुभकामनाएं देते हुए नेपाल में हुई त्रासदी के बारे में अपना दुख भी जाहिर किया। एक्टर ने बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। एक्टर ने कहा कि नेपाल की भयानक तस्वीरें देखना काफी मुश्किल है।

अमिताभ बच्चन ने दी राखी की बधाई

अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में राखी बंधे हाथ की तस्वीर साझा करते हुए लिखा- यह भाई-बहन के बीच प्रेम, स्नेह और अपनत्व का बंधन यूं ही अनंतकाल तक बना रहे। भाई और बहन का यह पवित्र रिश्ता कभी टूटे नहीं और न ही कभी भुलाया जाए। कलाई पर बंधा यह पावन धागा इस रिश्ते की अटूट और शाश्वत डोर का प्रतीक है। इसकी शुभ उपस्थिति भाई-बहन के रिश्ते को और भी मजबूत करती है और इसके महत्व को सदा बनाए रखती है।

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अमिताभ बच्चन का नेपाल त्रासदी पर रिएक्शन

नेपाल की त्रासदी पर अपनी भावनाएं साझा करते हुए अमिताभ ने लिखा- गंभीरता से कहूं तो नेपाल में आई बाढ़ से हुई तबाही के भयावह दृश्य देखना बेहद पीड़ादायक है। प्रकृति के प्रकोप से कभी नहीं लड़ा जा सकता। उसके आगे केवल ईश्वर की शक्ति और कृपा ही हमारा सहारा है। हम प्रार्थना करते हैं… क्योंकि कुछ चीजें इंसानी सामर्थ्य से परे होती हैं। स्नेह और संवेदना।

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नेपाल में अब तक 600 से ज्यादा की मौत

अमिताभ बच्चन इस तरह के मु्द्दों पर अक्सर अपनी राय रखते दिखाई देते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, नेपाल में अचानक आई बाढ़ में मौत का आंकड़ा 600 के पार हो चुका है और विनाशकारी बाढ़ के बाद 2,478 लोग अब भी लापता हैं। संभावित रूप से आगे और बाढ़ आने की आशंका के बीच राहत, बचाव और तलाश अभियान लगातार जारी है।

संजय दत्त का नेपाल बाढ़ पर रिएक्शन

बॉलीवुड से कई लोगों के रिएक्शन इस मामले में सामने आए हैं। एक्टर संजय दत्त ने अपना नेपाल के लोगों के लिए अपना सपोर्ट दिखाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पर लिखा- “मेरी प्रार्थनाएं और दुआएं नेपाल के लोगों के साथ हैं। मैं इस मुश्किल वक्त में आपके साथ हूं और हर संभव तरीके से आपका साथ देने और मदद करने के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। सुरक्षित रहें और हिम्मत बनाए रखें।”

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फरहान अख्तर का नेपाल बाढ़ पर रिएक्शन

वहीं फरहान अख्तर ने भी बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए अपना दुख जाहिर करते हुए लिखा- “नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इस त्रासदी से जुड़े वीडियो और तस्वीरें बेहद भयावह हैं। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि इस आपदा की चपेट में आने वाले लोगों ने उस वक्त कितनी बेबसी महसूस की होगी और जो अपने पीछे अपनों को छोड़ गए, उनके परिवारों के लिए यह दर्द कितना गहरा और असहनीय होगा।”