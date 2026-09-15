बॉलीवुड के गलियारों में सितारों को लेकर अटकलें अक्सर तेज रहती हैं. हाल ही में अमिताभ बच्चन ने अपने बारे में चल रही एक अफवाह पर विराम लगा दिया। दिग्गज अभिनेता ने अपने ब्लॉग के जरिए रिटायरमेंट की खबरों को खारिज किया। उन्होंने मीडिया और अन्य लोगों पर अपने पिछले ब्लॉग पोस्ट का गलत मतलब निकालने का आरोप भी लगाया।

अमिताभ ने रिटायरमेंट की अटकलों को किया खारिज

कुछ दिनों पहले अफवाह उड़ी थी कि अमिताभ बच्चन जल्द ही अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं। टीवी के पॉपुलर गेम शो कौन बनेगा करोड़पति (KBC) को होस्ट कर रहे अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने साफ किया कि पिछले ब्लॉग पोस्ट में जब उन्होंने ‘time to retire’ लिखा था, तो उनका मतलब उस दिन के लिए काम खत्म करके सोने जाने से था। उनका अभिनय या शो की मेजबानी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था।

बिग बी ने लिखा, ‘मैंने ब्लॉग में लिखा था.. ‘it’s late, time to retire..’ जिसका मतलब हम सभी जानते हैं कि देर हो गई है, अब सोने जाने का समय है। और यही मीडिया है- एक राष्ट्र की अंतरात्मा, अंतिम सूचना देने वाला।’ उन्होंने अपनी ‘रिटायरमेंट’ से जुड़ी एक खबर की अखबार की कटिंग भी शेयर की।

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‘मैं रिटायर नहीं हो रहा हूं’

अमिताभ बच्चन ने अपने नई ब्लॉग पोस्ट में साफ किया कि उन्होंने ‘retire’ शब्द का इस्तेमाल उस दिन के लिए काम खत्म करने और सोने जाने के लिए किया था, न कि अभिनय या होस्टिंग से संन्यास लेने के हिंट के तौर पर। उन्होंने आगे जोर देते हुए कहा कि वह जल्द ही काम से रिटायर नहीं होने वाले हैं। उन्होंने लिखा, ‘जी नहीं हुजूर, मैं काम से रिटायर नहीं हो रहा हूं. अंग्रेजी में रिटायर का मतलब होता है मैं अब सोने जा रहा हूं। और वहां मान्यवर आपको आने का निमंत्रण नहीं है।’

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KBC से लंबे समय से जुड़े हैं बिग बी

अमिताभ बच्चन इस समय ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के 18वें सीजन की मेजबानी कर रहे हैं। साल 2000 में शो की शुरुआत से ही बच्चन इससे जुड़े हुए हैं। हालांकि 2007 में एक साल के लिए शाहरुख खान ने उनकी जगह शो की मेजबानी की थी।

प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बड़े पर्दे पर अमिताभ बच्चन पिछली बार 2024 की फिल्म ‘वेट्टैयन’ में रजनीकांत के साथ नजर आए थे। उन्होंने फरहान अख्तर की फिल्म ‘120 बहादुर’ में नैरेटर की भूमिका भी निभाई। इसके अलावा अमिताभ बच्चन के पास नाग अश्विन की ‘कल्कि 2898 एडी: पार्ट 2’ है, जिसमें वह एक बार फिर अमर योद्धा अश्वत्थामा की भूमिका निभाते नजर आएंगे।