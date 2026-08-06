हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन अपनी शानदार अदाकारी के साथ-साथ हाजिरजवाबी के लिए भी जाने जाते हैं। सोशल मीडिया हो या टीवी शो, बिग बी अक्सर ऐसे किस्से साझा करते हैं जो लोगों को हैरान भी करते हैं और भावुक भी। एक बार ‘कौन बनेगा करोड़पति 13’ के सेट पर भी ऐसा ही वाकया हुआ, जब एक डॉक्टर कंटेस्टेंट को उनकी कलाई पर पल्स ही नहीं मिली। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने इसके पीछे की वजह बताई, जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया।

शो के दौरान हॉट सीट पर बैठीं एक कंटेस्टेंट, जो पेशे से डॉक्टर थीं, उन्होंने बातचीत के दौरान अमिताभ बच्चन की कलाई पकड़कर उनकी नब्ज महसूस करने की कोशिश की। हालांकि काफी कोशिश के बाद भी उन्हें पल्स नहीं मिली। इस पर वह हैरान रह गईं और उन्होंने बिग बी से सवाल किया कि उनकी पल्स क्यों नहीं मिल रही है।

इसके बाद अमिताभ बच्चन ने पूरे मामले की वजह बताते हुए अपने जीवन के सबसे कठिन दौर का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि साल 1982 में फिल्म ‘कुली’ की शूटिंग के दौरान हुए गंभीर हादसे के बाद लंबे समय तक उनका इलाज चला। उस दौरान बार-बार खून के सैंपल लेने और मेडिकल प्रक्रिया के कारण उनकी कलाई की वह धमनी प्रभावित हो गई, जहां सामान्य तौर पर पल्स महसूस की जाती है। यही वजह है कि आज उनकी कलाई पर पल्स महसूस नहीं होती। उन्होंने यह भी बताया कि अब उनकी पल्स गर्दन पर महसूस की जा सकती है।

कंटेस्टेंट ने कहा, “आपकी पल्स क्यों नहीं आ रही है?” इस पर बिग बी ने कहा, “पल्स नहीं है?” ये सुनकर सब हंसने लगे और तुरंत अमिताभ बोले, “हमारी जा रही है इसलिए नहीं आ रही है।” क्यों नहीं मिली मेगास्टार की पल्स? अमिताभ बच्चन से पूछा गया कि ऐसे कैसे हो सकता है।

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फिर इसके पीछे का कारण बताते हुए कहा, “डॉक्टर साहिबा ये आपकी गलती नहीं है, दरअसल हमारा पल्स है ही नहीं। इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास है, 1982 में हमारा एक एक्सीडेंट हुआ था एक्शन करते समय। हम जब बीमार थे और हॉस्पिटल में गए थे, हमारा इलाज चल रहा था। उस समय यहां (कलाई) पर भी वो काट कर खून निकालते थे चेक करने के लिए हर आधे घंटे में, तो काटने के बाद ये जो पल्स है वो बंद हो गया।”

यह पहली बार नहीं था जब अमिताभ बच्चन ने अपनी इस स्वास्थ्य स्थिति का जिक्र किया हो। इससे पहले साल 2020 में उन्होंने अपने ब्लॉग में भी एक दर्दनाक घटना साझा की थी। उन्होंने बताया था कि ‘कुली’ हादसे से उबरने के कुछ समय बाद दिवाली के दौरान एक नकली ‘अनार’ (पटाखा) उनके बाएं हाथ में फट गया था। इस हादसे में उनकी हथेली और कलाई का निचला हिस्सा बुरी तरह झुलस गया था और हाथ को गंभीर नुकसान पहुंचा था।

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ब्लॉग में उन्होंने उस दौर की कुछ तस्वीरें भी साझा की थीं। उन्होंने लिखा था कि इतनी गंभीर चोट के बावजूद उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। कई बार हाथ को रूमाल से ढककर और कभी जेब में छिपाकर उन्होंने शूटिंग पूरी की। उनके मुताबिक, मुश्किल हालात के बावजूद काम जारी रखना ही उनकी प्राथमिकता थी।

अमिताभ बच्चन का यह किस्सा न सिर्फ उनके संघर्ष और जज्बे की कहानी बयां करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि गंभीर हादसों के बाद भी उन्होंने अपने काम के प्रति कभी समर्पण कम नहीं होने दिया।