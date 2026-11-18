अमिताभ बच्चन अपने ट्वीट को लेकर आजकल काफी चर्चा में बने हुए हैं। दो दिन पहले उन्होंने रात के एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, “बच गए।” अब उन्होंने आधी रात में लिखा है कि ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के सेट पर उनकी पैंट की बेल्ट टूट गई थी और नाड़ा बांधकर काम चलाना पड़ा। इसने उन्हें बचा लिया। अब सोशल मीडिया यूजर्स उनके दोनों ट्वीट को जोड़ रहे हैं।

इन दिनों अमिताभ बच्चन को लेकर गैंगस्टर द्वारा धमकियां मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच अमिताभ का आधी रात में ‘बच गए’ लिखने को लेकर फैंस ने चिंता जताई थी। सभी को लग रहा था कि उन्हें धमकी देने के मामले में दिल्ली पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, इसलिए उनका ये ट्वीट आया, लेकिन उनके नए ट्वीट से नए कयास लगने शुरू हो गए हैं।

महानायक ने रात के 2 बजकर 55 मिनट पर एक्स पर लिखा, “केबीसी की शूटिंग के दौरान मेरी पैंट की बेल्ट टूट गई, तो मैंने जल्दी से नाड़ा बांध लिया – ‘बच गया’।” जिस तरह बिग बी ने बच गया को कोट करके लिखा, इससे साफ होता है कि उनका इससे पहले वाला ट्वीट इसी घटना पर था। हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स उनसे सवाल कर रहे हैं कि वो फैंस को कन्फ्यूज करने वाले ट्वीट क्यों करते हैं। उनके ट्वीट के बारे में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

T 5850 – KBC शूट पे pant की belt टूट गई, जल्दी से नाड़ा बाँध लिया – 'बच गए ' — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 18, 2026

अमिताभ बच्चन ने कुछ दिनों पहले एक्स पर फैंस को ये भी जानकारी दी थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जिसके चलते डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बोला है। इसी के साथ उनके बंगले को उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके बाद गोल्डी ढिल्लों के नाम से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें और अभिषेक बच्चन को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी।

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अमिताभ बच्चन ने कुछ दिनों के लिए ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ की शूटिंग से भी ब्रेक लिया था। इसका कारण उनकी तबीयत को बताया गया था, लेकिन SCREEN को एक सूत्र ने बताया था कि शो में आए इस ब्रेक का अमिताभ बच्चन की सेहत से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि उनके शूटिंग के लिए तारीखें उपलब्ध न होने के कारण ऐसा हुआ है। सूत्र के मुताबिक, 84 वर्षीय अभिनेता 11 नवंबर के बाद ही शूटिंग के लिए उपलब्ध हो पाएंगे, जिसके बाद शो की शूटिंग फिर से शुरू होगी।