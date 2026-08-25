सदी के महानायक अमिताभ बच्चन लंबे समय से फेमस क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ को होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस शो में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी काफी सारी चीजें शेयर की और कई किस्से भी बताए। अब हाल ही में सुपरस्टार ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा बताया कि कैसे वह जब देर रात घर पहुंचते हैं, तो जया बच्चन की डांट से बच जाते हैं।

दरअसल, हाल के एपिसोड में कंटेस्टेंट प्रीतिराज ने बिग बी से उनकी पत्नी और अभिनेत्री जया बच्चन को लेकर एक निजी सवाल पूछ लिया। इसके जवाब में अमिताभ ने बताया कि कैसे वह डांट से बचते हैं और जब घर में कोई मदद करने वाला न हो तो वह खुद घर के काम संभालते हैं।

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अमिताभ बच्चन ने सुनाया किस्सा

अभिनेता ने कहा, “मुझे पता होता है कि क्या होने वाला है, इसलिए मैं यह करता हूं कि जैसे ही मैं उठता हूं, हमारे कॉन्टैक्ट्स में परिवार के सभी सदस्यों के नाम सेव होते हैं और हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें मैं हाथ जोड़कर नमस्कार का मैसेज भेजता हूं। फिर मैं उन्हें बताता हूं कि मुझे कहीं शूट पर जाना है और देर हो जाएगी, इसलिए वे रात के खाने के लिए मेरा इंतजार न करें।”

बिग बी ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, “मैं सभी को पहले ही बता देता हूं और इससे मेरा काम आसान हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि मैंने उन्हें (जया बच्चन) नहीं बताया, तो मुझे डांट पड़ेगी और पूछा जाएगा कि आप कहां थे? आपने हमें बताया नहीं। क्या यह घर आने का समय है? इसलिए अगर मुझे बहुत देर हो जाती है, तो वह अपना खाना खाकर सो जाती हैं।”

घर के काम खुद करते हैं अमिताभ बच्चन

इसी बातचीत के दौरान अमिताभ बच्चन ने यह भी बताया कि घर में घरेलू मदद न होने पर वह रात के समय घर के काम खुद करते हैं। अभिनेता ने कहा, “चाहे चार, आठ या 10 स्टाफ मेंबर हों, जब घर पर कोई नहीं होता, तो मैं सारे काम खुद करता हूं। सफाई वगैरह का ध्यान मैं ही रखता हूं।

मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए कभी-कभी बाहर से खाना मंगवा लेते हैं या कभी-कभी मैं जया से कहता हूं कि देवीजी, प्लीज कुछ बना दीजिए। वह बहुत उत्साहित हो जाती हैं और मेरे लिए रोज अलग-अलग तरह के पकवान बनाती हैं और पूछती हैं कि मुझे खाना कैसा लगा।”

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