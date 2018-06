शूटिंग यूनिट ने लिया अमिताभ बच्चन से ‘बदला’! बिग बी ने खुद किया शेयर

बॉलीवुड स्टार एक्टर अमिताभ बच्चन अपना ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं। फैन्स से कनेक्ट रहने के लिए वह समय-समय पर पोस्ट शेयर करते रहते हैं। अमिताभ बच्चन ने एक ताजा पोस्ट में इस बेहद रोचक किस्सा शेयर किया है। बिग बी ने ट्वीट में बताया है कि शूटिंग यूनिट ने पहले दिन ही उनसे बदला ले लिया है। अमिताभ ने ट्वीट में लिखा, वाऊ.. 9.5 घंटे की रोड यात्रा लंदन से ग्लास्गो तक। फिल्म बदला की शूटिंग शुरू हो चुकी है। पहले दिन ही बदला ले लिया यूनिट ने। फिल्म ‘कहानी’ फेम निर्देशक सुजॉय घोष ही बदला का निर्देशन कर रहे हैं।

इसके पहले सुजॉय घोष ने एक ट्वीट में लिखा, ‘कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने तैयार हैं, आप कभी अपने शूट के लिए तैयार नहीं होते।’ जिसके बाद बिग बी ने निर्देशक के ट्वीट का रिप्लाई देते हुए लिखा, ‘ओह, इसके लिए शुक्रिया, मेरे लंदन से ग्लास्गो पहुंचने से पहले वापसी का टिकट कर दें। मैं हमेशा से जानता था कि आप ‘पागल’ हो, लेकिन अब ये साबित हो गया।’ अमिताभ के जवाब के बाद सुजॉय ने लिखा, ‘सर, हम पार्टी शुरू करने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं।’

T 2838 – Whoooaahhh !! 9.5 hrs on the road from London to Glasgow .. starting shoot for ‘BADLA’ … pehle din hi badla le liya unit ne ! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) June 15, 2018

no matter how prepared you are — you are never prepared for your shoot! — sujoy ghosh (@sujoy_g) June 13, 2018

O … !!! thanks for this .. booking my flight back, before I reach Glasgow from London .. I always knew you were ‘mad’, now you proved it .. — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) June 13, 2018

आमिर खान स्टारर फिल्म ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ में भी अमिताभ बच्चन नजर आएंगे। फिल्म में कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख भी लीड रोल में हैं। फिल्म को विजय कृष्णा आचार्य डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की कहानी फिलिप मेडोज के उपन्यास ‘कन्फेशन ऑफ ए ठग’ पर आधारित है। इसके अलावा बिग बी अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म ‘ब्रहाम्स्त्र’ में भी नजर आएंगे। फिल्म में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर हैं। हाल ही में आलिया ने शूटिंग सेट से अमिताभ बच्चन के साथ तस्वीर की थी।

