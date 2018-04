फिर से ट्विटर पर लौटे ऋषि कपूर, इन चीजों को किया मिस

ऋषि कपूर कुछ समय से ट्विटर से दूर थे, लेकिन अब वह इस सोशल नेटवर्किंग साइट पर वापस आ गए हैं। दिग्गज अभिनेता ने कहा है कि उन्होंने इस दौरान ट्विटर की मस्ती और झगड़ों को बहुत याद किया। ऋषि कपूर ने रविवार को ट्वीट कर कहा, “हेलो, आपको बताना है कि मैं 23 दिनों के बाद वापस आ गया हूं। आपको, मस्ती और झगड़ों को मिस किया।” इससे पहले ऋषि ने 29 मार्च को ट्विटर पर पोस्ट किया था। ऋषि ट्विटर का उपयोग अपने विचार साझा करने के लिए करते हैं, लेकिन कभी-कभी वह अपनी पोस्ट को लेकर विवादों में घिर जाते हैं। दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन 27 साल बाद बड़े पर्दे पर फिर से एक साथ दिखाई देंगे। फिल्म ‘102 नॉट आउट’ में अमिताभ के साथ काम करने को लेकर अपना अनुभव साझा करते हुए ऋषि ने मीडिया को गुरुवार को बताया, “हम इस फिल्म में 27 साल बाद काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी हमें सेट पर वक्त मिलता तो हम रिहर्सल करना शुरू कर देते। हमने इन सालों में अपने बीच कभी अंतर महसूस नहीं किया।”

उन्होंने कहा, “मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं इनके साथ पिछले 44 सालों से काम कर रहा हूं। साथ में हमारी पहली फिल्म ‘कभी कभी’ 1976 में और आखिरी फिल्म अजूबा 1991 में आई थी। हमने एक साथ ‘नसीब’, ‘कभी कभी’, ‘अमर अकबर एंथनी’ और ‘कुली’ जैसी फिल्में दी हैं।” अमिताभ ने जिमित त्रिदेवी समेत ‘102 नॉट आउट’ के अपने सभी सह कलाकारों की तारीफ की है।

Hello all. Just to let you know I am back on Twitter after 23 days. Missed you,the fun and fights!

— Rishi Kapoor (@chintskap) April 22, 2018