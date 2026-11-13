अमिताभ बच्चन ने अपनी तबीयत के कारण ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ से ब्रेक लिया था, लेकिन अब वो सेट पर लौट आए हैं। शो के निर्माताओं ने एक नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें अमिताभ बच्चन की वापसी की झलक देखने को मिल रही है। 84 वर्षीय अभिनेता ने इस दौरान दर्शकों के प्यार, दुआओं और आशीर्वाद के लिए उनका शुक्रिया अदा करते दिख रहे हैं।

KBC 18 में लौटे अमिताभ बच्चन, फैंस को दिया खास संदेश

सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने सोशल मीडिया पर यह प्रोमो वीडियो साझा किया है। इसमें अमिताभ बच्चन एक बार फिर केबीसी के प्रतिष्ठित मंच पर नजर आ रहे हैं। प्रोमो की शुरुआत में अमिताभ बच्चन दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद जताते हैं कि सभी ने त्योहार अच्छी तरह मनाया होगा।

वह कहते हैं, “उम्मीद है कि आप सबकी दिवाली बड़ी ही शानदार रही होगी। हमने भी अपनों के साथ दिवाली मनाई, लेकिन… एक और घर भी तो है। केबीसी का यह मंच।”

शो के दौरान एक प्रतियोगी अमिताभ बच्चन से उनकी सेहत के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि अब वह कैसा महसूस कर रहे हैं। इस पर अभिनेता सवाल का रुख बदलते हुए प्रतियोगी से ही उसकी तबीयत पूछ लेते हैं। जब प्रतियोगी कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है, तो अमिताभ जवाब देते हैं, “अगर आप ठीक हैं, तो हम भी ठीक हैं।”

अभिनेता ने शो से अपनी गैरमौजूदगी के दौरान मिले प्यार और समर्थन के लिए भी दर्शकों का आभार जताया। उन्होंने कहा, “आप सबके प्यार, दुआओं और आशीर्वाद से हम यहां पर फिर से हाजिर हैं। उसी जोश, उसी मुस्कान और बिल्कुल नए एपिसोड्स के साथ।”

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क्यों रुकी थी KBC 18 की शूटिंग?

अमिताभ बच्चन ने इससे पहले अपने फॉलोअर्स को बताया था कि आराम और रिकवरी की सलाह मिलने के बाद वह कुछ समय के लिए सोशल मीडिया पर नियमित अपडेट साझा नहीं करेंगे। इसी दौरान ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ के नए एपिसोड का प्रसारण भी कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। इस बीच सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर शो के पुराने एपिसोड दिखाए जा रहे थे। 30 अक्टूबर को रामायण स्पेशल एपिसोड प्रसारित हुआ था, जिसके बाद नए एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हुए। नए एपिसोड के प्रसारण में आए इस अंतराल के दौरान मेकर्स ने ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के पुराने एपिसोड दिखाए।

वहीं, अमिताभ बच्चन ने 7 नवंबर को अपने ब्लॉग में भी ब्रेक के बाद धीरे-धीरे काम पर लौटने का जिक्र किया था।

अभिनेता ने लिखा था, “धीरे-धीरे और सहजता से अपनी दिनचर्या और काम की नियंत्रित जिंदगी में लौट रहा हूं।” उनके इस बयान से संकेत मिला था कि वह धीरे-धीरे अपनी पेशेवर जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि अपनी नियमित दिनचर्या से दूर होने पर रोजमर्रा की आदतें भी कुछ अलग महसूस होने लगती हैं। उन्होंने लिखा, “जब आप दिनचर्या में होते हैं, तो आपको अपनी दिनचर्या याद रहती है… यहां तक कि दिनचर्या का भी अपना एक स्वभाव बन जाता है।”