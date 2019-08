Kishore Kumar Birth Anniversary: हिंदी फिल्मों के शदाबहार सिंगर किशोर कुमार की जयंती पर बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन ने अपने ही तरीके से याद किया। अमिताभ ने अपने ट्विवटर अकाउंट पर किशोर कुमार की कई तस्वीरें शेयर की हैं। सभी तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट में हैं। तस्वीरों में किशोर कुमार और अमिताभ के बीच की दोस्ती सहज ही नजर आ रही है। इन तस्वीरों के शेयर करते हुए अमिताभ ने किशोर कुमार के बारे कई बातें लिखी हैं। अमिताभ ने जानकारी दी है कि किशोर कुमार ने उनके 60 फिल्मों के लिए गाने गाए। इन फिल्मों 130 गाने थे जो उनके उपर फिल्माए गए थे। इन गानों में से 8 गानों के लिए उन्हें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड्स मिला हुआ था। जिनमें 3 गाने उन्होंने अमिताभ के लिए ही गाए थे। अमिताभ के इस पोस्ट पर उनके फॉलोवर्स भी अपने-अपने शब्दों के जरिए किशोर कुमार को याद किया।

T 3246 –

4th Aug -Kishore Kumar’s Birth Anniversary… sang in more than 51 films , 130 songs, in more then 60 films that i acted in.

3 (out of 8) Best Male Playback Singer awards were songs he sang for me ! pic.twitter.com/bDznRRAlr1

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) August 3, 2019