तमिलनाडु के पांच बार के मुख्यमंत्री और डीएमके चीफ एम. करुणानिधि ने मंगलवार शाम को अपनी आखिरी सांसें ली। उन्हें एक कद्दावर नेता माना जाता था और उनकी मृत्यु के बाद तमिल सिनेमा से लेकर आम लोगों तक में शोक की लहर है। मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने भी उन्हें याद किया और उस पल का ज़िक्र किया जब उन्हें करुणानिधि के हाथों पहला नेशनल अवार्ड मिला था। राजनीतिक समर्थकों से लेकर साउथ इंडियन और हिंदी फिल्‍म इंडस्‍ट्री के कई दिग्‍गज सितारे उनकी शोक सभा में मौजूद थे। जहां सुपरस्टार रजनीकांत और धनुष जैसे सितारे उनकी शोक सभा में पहुंचे, वहीं बॉलीवुड के शाहंशाह कहलाने वाले अमिताभ बच्‍चन ने भी उनके जाने पर शोक जताया है।

अमिताभ बच्‍चन ने एक ट्वीट के सहारे करुणानिधि को श्रद्धांजलि दी है। उन्‍होंने लिखा, ‘सम्‍मानीय और बहुमुखी प्रतिभा के धनी नेता श्री करुणानिधि के लिए.. मैंने अपनी फिल्‍म ‘सात हिंदुस्‍तान’ के लिए पहला राष्‍ट्रीय पुरस्‍कार उन्‍हीं से प्राप्‍त किया था। तब यह समारोह चेन्नई में हुआ था और वे मुख्यमंत्री थे।’

T 2893 – பிரார்த்தனை மற்றும் இரங்கல் , for the Honourable and dynamic leader Shri Karunanidhi .. I received my very 1st National Award for ‘Saat Hindustani’ from him, when the ceremony was held in Chennai that year .. he was the CM .. pic.twitter.com/lu9Mc886EX

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) 8 August 2018