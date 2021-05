बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान ने एक साथ ‘कभी खुशी कभी गम’ और ‘मोहब्बतें’ जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया है। फिल्मों में दोनों की एक्टिंग के साथ-साथ दोनों की बॉन्डिंग को भी खूब पसंद किया गया था। वहीं, दूसरी और शाहरुख खान के छोटे बेटे अबराम खान को यह तक लगता था कि अमिताभ बच्चन ही शाहरुख खान के असली पिता हैं। इस बात का खुलासा खुद बिग बी ने अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर किया था। उनकी इस पोस्ट को लेकर शाहरुख खान ने भी जबरदस्त रिएक्शन दिया था।

अमिताभ बच्चन ने इंस्टाग्राम एकाउंट से अबराम खान के साथ अपनी एक फोटो साझा की, जिसमें वह शाहरुख खान के बेटे से हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी यह तस्वीर अराध्या बच्चन के जन्मदिन से जुड़ी हुई है। इस फोटो में अमिताभ बच्चन और अबराम खान के साथ-साथ श्वेता बच्चन भी नजर आ रही हैं।

अमिताभ बच्चन ने इस फोटो को साझा करते हुए लिखा, “और यह नन्हा अबराम, शाहरुख खान का छोटा बेटा, जो बिना किसी शक के यह सोचता था और विश्वास भी करता था कि मैं ही उसके पिता का पिता हूं। यह इस बात से भी हैरान था कि शाहरुख के पिता उनके साथ उनके घर में क्यों नहीं रहते हैं।”



खास बात तो यह है कि अमिताभ बच्चन की इस पोस्ट पर खुद शाहरुख खान ने भी जबरदस्त कमेंट किया था। शाहरुख खान ने अमिताभ बच्चन की पोस्ट का जवाब दिया, “सर आया करो ना। कम से कम आप शनिवार को ही अबराम के साथ घर पर रहो। उसके पास उसके आईपैड पर कई अच्छी-अच्छी गेम हैं और आप उसके साथ डूडल जंप भी खेल सकते हो।”

बता दें कि अमिताभ बच्चन ने अबराम खान के साथ एक बार ट्विटर पर भी अपनी तस्वीरें साझा की थीं। वह, शाहरुख खान और अबराम खान फोटो में कॉटन कैंडी के स्टॉल के पास खड़े नजर आ रहे थे।

इन तस्वीरों को साझा करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा, “ये नन्हा बच्चा ‘बुड्ढी का बाल’ की कोन चाह रहा था। इसलिए हम इसे स्टॉल के पास ले गए और इसके लिए एक कोन भी तैयार कराया। कॉटन कैंडी मिलते ही अबराम की खुशी देखने लायक थी। अबराम जूनियर शाहरुख।”

T 2716 – And as for this little bundle .. he wanted the fluffy ‘buddhi ka baal’ cone .. so we took him to the stall made one for him and the joy of getting it is just priceless .. Abram, jr Shahrukh .. delectable !! pic.twitter.com/8SMF9YsH7p

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 19, 2017