बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन आजकल भारतीय टेलीविजन का चर्चित शो, ‘कौन बनेगा करोड़पति‘ होस्ट कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने एक कंटेस्टेंट से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) की प्रमुख अर्थशास्त्री भारतीय मूल की गीता गोपिनाथ से जुड़ा एक सवाल पूछा। उनकी तस्वीर को देखकर अमिताभ बच्चन ने तारीफ कर दी लेकिन तारीफ करने के उनके अंदाज़ पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। हालांकि गीता गोपिनाथ अपने तारीफ पर बहुत खुश हुईं।

अमिताभ बच्चन ने गीता गोपिनाथ की खूबसूरती की तारीफ में महिला प्रतिभागी से कहा था, ‘इतना खूबसूरत चेहरा इनका, इकोनॉमी के साथ कोई जोड़ ही नहीं सकता..’ गीता गोपिनाथ ने ये वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा, ‘ओके, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ये भूल पाऊंगी। युग के महानायक अमिताभ बच्चन की बड़ी फैन होने के नाते मेरे लिए ये बहुत स्पेशल है।’

सोशल मीडिया पर कई लोगों को अमिताभ बच्चन का यह कमेंट बिल्कुल रास नहीं आया और ये उन्हें स्त्री विरोधी और सेक्सिस्ट लगा। भारतीय अर्थशास्त्री रुपा सुब्रमण्य ने अमिताभ बच्चन की टिप्पणी पर गीता गोपिनाथ को संबोधित एक ट्वीट किया, ‘वो कहते हैं, – इनका चेहरा इतना खूबसूरत है कि कोई इकोनॉमी के साथ जोड़ ही नहीं सकता। ये बेहद सेक्सिस्ट और मूर्खतापूर्ण है। काश आप इस पर खुश होने के बजाए इसकी निंदा करती। आपकी प्रतिक्रिया जिस तरह वायरल हो रही है उसे देखकर लग नहीं रहा कि आपको सेक्जिम से कोई दिक्कत है।’

Ok, I don’t think I will ever get over this. As a HUGE fan of Big B @SrBachchan , the Greatest of All Time, this is special! pic.twitter.com/bXAeijceHE

कई और लोगों ने भी अमिताभ बच्चन की इस टिप्पणी पर अपनी आपत्ति जताई। जुनैब सिकंदर सिद्दीकी ने लिखा, ‘इसी कारण सिक्जिम हमारे बीच हमेशा रहने वाला है। इसको इतना सामान्य बना दिया गया है कि कुछ बहुत बुद्धिमान महिलाएं भी इसे पहचान नहीं पाती।’

He says: “Her face is so beautiful that no one would connect her with the economy”. This is so incredibly sexist and dumb and I wish given you champion had called it out as such instead of being starstruck. Your response which went viral seems to suggest you’re ok with sexism.

— Rupa Subramanya (@rupasubramanya) January 22, 2021