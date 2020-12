अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया को अपने फैंस से जुड़ने के लिए बखूबी इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में उन्होंने एक कविता शेयर की जिसमें उन्होंने लेखिका को क्रेडिट नहीं दिया था। हालांकि उन्होंने ऐसा जान बूझ कर नहीं किया था। उन्होंने ट्विटर पर टिशा अग्रवाल की एक कविता शेयर की और क्रेडिट नहीं दिया। इस बात पैर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया कि उन्होंने बिना क्रेडिट दिए किसी और की कविता क्यों शेयर की। अमिताभ बच्चन को जब इस बात का पता चला तो तुरंत उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और माफ़ी मांगी।

अमिताभ बच्चन ने कहा कि उन्हें ये कविता किसी से भेजी थी और उन्हें अच्छी लगी तो उन्होंने पोस्ट कर दी। दरअसल उन्हें नहीं पता था कि कविता टिशा अग्रवाल की है। उन्होंने कविता का कुछ अंश शेयर करते हुए ट्वीट किया, ‘इस ट्वीट का क्रेडिट टिशा अग्रवाल को जाना चाहिए। मुझे इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं थी। किसी ने मुझे ये भेजा था। मुझे कविता अच्छी लगी तो मैंने पोस्ट कर दी। माफ़ी।’

अमिताभ बच्चन द्वारा क्रेडिट दिए जाने पर लेखिका कविता की लेखिका टिशा अग्रवाल ने उन्हें आभार जताया है और कहा है,‘ ये सिर्फ क्रेडिट नहीं बल्कि आपका स्नेह और मेरा गर्व है।’

T 3765 – “थोड़ा पानी रंज का उबालिये

खूब सारा दूध ख़ुशियों का

*थोड़ी पत्तियां ख़यालों की..*” …more ..

this tweet credit should go to @TishaAgarwal , I was not aware of its origin .. someone sent it to me , I thought it to be good and posted ..

apologies pic.twitter.com/6YAOKXdIxe

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 27, 2020