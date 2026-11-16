बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के मुंबई स्थित बंगले ‘जलसा’ के बाहर गोलीबारी करने की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस साजिश को नाकाम करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों में से एक को दिल्ली और दूसरे को मुंबई से पकड़ा गया है। इस घटना के बीच अमिताभ बच्चन ने आधी रात को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने सिर्फ दो शब्द लिखे- ‘बच गए’। बिग बी के इस पोस्ट के बाद यह चर्चा होने लगी कि क्या उनका इशारा जलसा पर हमले की साजिश की ओर है।

हिरासत में लिए गए दो आरोपी

आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब के जालंधर निवासी 25 वर्षीय विकास ठाकुर उर्फ विक्की और तरनतारन निवासी दीपक सिंह उर्फ दीप को गिरफ्तार किया है। विकास को दिल्ली से, जबकि दीपक को मुंबई से हिरासत में लिया गया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, दोनों पर अमिताभ बच्चन के घर के बाहर गोलीबारी की साजिश में शामिल होने का आरोप है।

T 5847 – बच गए — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 14, 2026

लगातार मिल रही धमकियां

पिछले कुछ दिनों से अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित बंगले ‘जलसा’ को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही थीं। इस संबंध में धमकी भरे ईमेल भी सामने आए थे। इन घटनाओं के बाद अमिताभ बच्चन के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इसके बारे में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें..

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अपने घर के विवाद को लेकर भी सुर्खियों में हैं अमिताभ बच्चन

अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ बच्चन की पत्नी रमोला का आरोप है कि जलसा पर मालिकाना हक उनका है। ये संपत्ति मूल रूप से उनके नाम पर दर्ज थी। उसके बावजूद उनकी जानकारी के बिना इस संपत्ति को जया बच्चन के नाम पर कर दिया गया।

इस विवाद की वजह साल 1993 में तैयार की गई एक गिफ्ट डीड है, जिसे रमोला बच्चन ने कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि जलसा बंगले को जया बच्चन के नाम करने वाला यह दस्तावेज सादे कागज पर बनाया गया था और इसके लिए जरूरी स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं भरी गई थी। उन्होंने दस्तावेज पर गवाहों के हस्ताक्षर को लेकर भी सवाल उठाए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…