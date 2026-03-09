भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ट्रॉफी जीतकर पूरे देश के लिए जश्न का माहौल बना दिया है। फाइनल में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को हराया। इस मौके पर कई हस्तियों ने सोशल मीडिया पर इस जीत का जश्न मनाया और टीम को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, करण जौहर, अनुष्का शर्मा, सनी देओल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी शुभकामनाएं साझा कीं। अमिताभ बच्चन का मानना है कि भारत की टीम इसलिए जीती क्योंकि उन्होंने ये मैच नहीं देखा।

अमिताभ बच्चन ने एक मजाकिया ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, “कहा था नहीं देखूंगा तो जीत जाएंगे! हो गया!” फैंस ने मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए उनसे कहा कि वे भारत की जीत सुनिश्चित करने के लिए कभी कोई मैच न देखें। एक यूजर ने लिखा, “इन्हें लगता है कि क्रिकेट के लिए ल की नहीं हैं।” वहीं मनीष जोशी नाम के यूजर ने लिखा कि उन्हें क्रिकेट का आनंद लेना चाहिए। “सर, इस उम्र में आपको लाइव गेम का आनंद लेने से खुद को रोकना नहीं चाहिए। अगर हम दूसरे पहलू पर गौर करें, तो आपको भारतीय टीम और उनकी क्षमताओं पर भरोसा नहीं है। और अंत में, कोई दूसरों के प्रयासों, कार्यों और परिणामों के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है?”

पीएम मोदी ने भी दी बधाई

प्रधानमंत्री ने मैच की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, “चैंपियंस! आईसीसी मैन टी20 विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम को हार्दिक बधाई! यह शानदार जीत असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का प्रतीक है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में उत्कृष्ट साहस का प्रदर्शन किया है। इस जीत ने हर भारतीय के दिल को गर्व और खुशी से भर दिया है। शाबाश, टीम इंडिया! @indiancricketteam।”

यह भी पढ़ें: Ind vs NZ: भारत ने तीसरी बार जीता टी20 वर्ल्ड कप, खुशी से झूमे बॉलीवुड सितारों ने चैम्पियन्स के लिए किया पोस्ट

शाहरुख खान ने जताई खुशी

शाहरुख खान ने भी भारत की इस बड़ी जीत पर अपनी खुशी और गर्व जाहिर किया। अभिनेता ने ट्रॉफी उठाते हुए टीम इंडिया की एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, “क्या शानदार जीत है!! नीली जर्सी वाले हमारे खिलाड़ियों को बहुत-बहुत बधाई!!! आप लोग चैंपियन हैं और मैदान पर आपको खेलते देखना हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। आपको सलाम। जय हिंद!”

करण जौहर ने शेयर किया पोस्ट

फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी फिल्म ‘कभी खुशी कभी गम’ का लोकप्रिय वीडियो शेयर किया, जिसमें जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। करीना कपूर ने भी सोशल मीडिया पर इस उपलब्धि का जश्न मनाया। अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर भारतीय टीम को बधाई देते हुए लिखा, “इस शानदार जीत के लिए इस प्रतिभाशाली टीम को हार्दिक बधाई!! लगातार दूसरी बार विश्व कप जीता।” अन्य सेलेब्स के पोस्ट के बारे में जानने के लिए यहां क्लिक करें…