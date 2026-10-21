पिछले कुछ दिनों से हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर पहले की तरह एक्टिव नहीं हैं। अब उन्होंने फैंस को बताया है कि डॉक्टर ने उन्हें रिकवर होने के लिए सख्त आराम की सलाह दी है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किस कारण से डॉक्टर ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है। उन्होंने दशहरे के मौक पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसके बाद उनके चाहने वालों को उनकी चिंता सताने लगी है।

अमिताभ बच्चन ने फैंस से मांगी माफी

अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। वह अक्सर एक्स और अपने निजी ब्लॉग के जरिए प्रशंसकों से जुड़े रहते हैं। अपने विचार साझा करने से लेकर जिंदगी से जुड़े अनुभव बताने तक, अभिनेता नियमित रूप से पोस्ट करते हैं। ऐसे में कुछ दिनों तक नहीं लिख पाने को लेकर उन्होंने अपने चाहने वालों से माफी मांगी है।

एक्स पर अपनी पोस्ट में अमिताभ बच्चन ने लिखा, “माफ कीजिए। मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे कुछ दिनों तक आराम करने और रिकवरी के लिए समय लेने की सलाह दी गई है, इसलिए फिलहाल मैं कुछ भी लिख पाने की स्थिति में नहीं हूं।”

T 5889,10,11,12 – apologies .. क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ दिनों के लिए आराम और सँवरने का समय निकालने को कहा गया है सो कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ .. — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 21, 2026

इससे एक दिन पहले भी अभिनेता ने अपने ब्लॉग पर इसी तरह का संदेश साझा किया था। दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने लिखा था, “आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में प्यार, खुशियां और संतुष्टि बनी रहे। मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। मुझे सख्त आराम करने और रिकवरी पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं, इसलिए फिलहाल मुझे बातचीत करने की अनुमति नहीं है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। फिलहाल इसे ही मेरी ओर से जवाब समझें। उम्मीद है कि आगे जल्द ही आपसे फिर बात होगी।”

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बता दें कि सितंबर के अंत में उन्होंने फैंस को जानकारी दी थी कि उन्हें शूटिंग के दौरान चोट आई। उन्होंने ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के एपिसोड की शुरुआत बैठकर की थी और बताया था कि शूटिंग के दौरान वह फिसलकर गिर गए थे, जिससे उनके बाएं घुटने में चोट आई। उन्होंने बताया कि यह घटना शूटिंग से एक दिन पहले हुई थी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि उनकी चोट कितनी गंभीर है।

महानायक के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्हें इंडस्ट्री में 5 दशक से ज्यादा हो चुके हैं। वो अपने लंबे करियर में फिल्मों और टेलीविजन, दोनों माध्यमों पर लगातार सक्रिय रहे हैं। वह आखिरी बार टीजे ज्ञानवेल के निर्देशन में बनी तमिल फिल्म ‘वेट्टैयन’ में रजनीकांत के साथ नजर आए थे। इसके अलावा, अभिनेता नाग अश्विन की साइंस-फिक्शन फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल में भी दिखाई देंगे।