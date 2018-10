METOO पर बोलने के लिए अमिताभ बच्चन ने चुना ‘खास दिन’, कही ये बात

अमिताभ बच्चन से पिछले दिनों MeToo और तनुश्री दत्ता से जुड़े सवाल पूछे गए थे। इन सवालों के जवाब पर अमिताभ बच्चन ने कहा था कि न तो वो तनुश्री हैं और न हीं नाना पाटेकर। ऐसे में बिग बी सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे थे। वहीं अब अमिताभ बच्चन ने खास मौके पर इस मूवमेंट पर अपनी राय प्रकट की है। बिग बी ने मीटू मूवमेंट पर काफी कुछ कहा है। महिलाओं के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार पर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि किसी भी महिला के साथ इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। उन्हें हर जगह अच्छा और स्वस्थ माहौल मिलना चाहिए।

11 अक्तूबर को अमिताभ बच्चन ने अपने 76वें जन्मदिन पर ट्विटर के जरिए एक खास पोस्ट शेयर किया है। अपने पोस्ट में अमिताभ बच्चन लिखते हैं- ‘जन्मदिन की शाम में एक इंटरव्यू।’ इसी के साथ ही बिग बी ने अपने ब्लॉक का लिंक शेयर किया जिसमें इंटरव्यू के कुछ अंश लिखे नजर आ रहे हैं। इस इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन से कई सवाल किए गए हैं जिनके जवाब बिग बी ने बड़े धैर्य के साथ दिए हैं।

T 2959 – An interview on the eve of birthday : It is that special day again…special for us, that is. Why (cont) https://t.co/8n1ERaBtXw

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 11, 2018