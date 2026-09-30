बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अक्सर अपने ब्लॉग के जरिए जिंदगी, रिश्तों और काम से जुड़े अनुभव साझा करते हैं। हाल ही में उन्होंने बेटे और एक्टर अभिषेक बच्चन के साथ अपने रिश्ते को लेकर बात की। अमिताभ ने कहा कि पिता और बेटे के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी मंजिल भी अलग हो जाती है।

अमिताभ ने अपने ब्लॉग में पिता-पुत्र के रिश्ते का जिक्र करते हुए लिखा, “पिता और पुत्र दोनों रहे, एक मंच पर बैठे; विचार अलग-अलग हों चाहे, मंजिल एक ही ऐठे।” उनके कहने का मतलब है कि भले ही पिता और बेटे की सोच अलग हो, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक हो सकता है।

अमिताभ ने आगे नई पीढ़ी के विचारों और उनके फैसलों का सम्मान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि माता-पिता और बच्चों का किसी मुद्दे पर अलग नजरिया होना स्वाभाविक है। ऐसे में एक-दूसरे की बात समझना, विचारों का सम्मान करना और प्यार बनाए रखना जरूरी है। उनके मुताबिक, रिश्तों में समझ और सम्मान के साथ आगे बढ़ने पर ऐसी मंजिल तय की जा सकती है, जो सभी के लिए बेहतर हो।

अमिताभ ने आगे नई पीढ़ी के विचारों और फैसलों का सम्मान करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि माता-पिता और बच्चों के नजरिए अलग हो सकते हैं, लेकिन समझ, सम्मान और प्यार के जरिए दोनों एक साझा आधार तलाश सकते हैं। अभिनेता ने लिखा कि अगली पीढ़ी के विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए और हर रास्ते का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए, जिसकी मंजिल सभी के लिए बेहतर हो।

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उन्होंने अपने ब्लॉग में रिश्तों को लेकर आगे लिखा कि एक-दूसरे को तलाशना, समझना और मिलकर ऐसी मंजिल तय करना जरूरी है, जो प्यार और सम्मान पर आधारित हो। अमिताभ के मुताबिक, यही रिश्ते की खूबसूरती है।

KBC 18 में अमजद खान को किया याद

अमिताभ बच्चन इन दिनों ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के 18वें सीजन को होस्ट कर रहे हैं। शो के हालिया एपिसोड में उन्होंने दिवंगत अभिनेता अमजद खान को याद किया। अमिताभ ने बताया कि फिल्म ‘शोले’ के दौरान उनकी पहली मुलाकात अमजद खान से हुई थी। उन्होंने कहा कि गब्बर सिंह के रोल के लिए सलीम-जावेद ने अमजद खान का नाम सुझाया था।

अमिताभ ने अमजद खान के साथ हुए एक बड़े हादसे के बारे में भी बताया। यह हादसा तब हुआ था, जब अमजद खान अपने परिवार के साथ फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई से गोवा जा रहे थे। हादसे के बाद डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी करने की बात कही थी और इसके लिए परिवार की मंजूरी मांगी थी।

उस समय अमजद खान की पत्नी काफी परेशान थीं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या फैसला लिया जाए। उन्होंने अमिताभ से ही फैसला लेने को कहा। इसके बाद अमिताभ ने सर्जरी की मंजूरी दी और सहमति पत्र पर साइन कर दिए। बाद में अमजद खान को इलाज के लिए मुंबई ले जाया गया। अमिताभ ने कहा कि अमजद खान के साथ उनकी कई अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं।

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अमिताभ और अभिषेक के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

वर्कफ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन आखिरी बार ‘वेट्टाइयां’ में रजनीकांत के साथ नजर आए थे। अब वह कल्कि 2898 AD के सीक्वल में अश्वत्थामा के किरदार में वापसी करेंगे। नाग अश्विन के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म में प्रभास और कमल हासन भी नजर आएंगे।

वहीं, अभिषेक बच्चन हाल ही में रितेश देशमुख की फिल्म ‘राजा शिवाजी’ में नजर आए हैं। फिल्म में रितेश देशमुख के अलावा जेनेलिया डिसूजा, संजय दत्त, विद्या बालन और फरदीन खान भी अहम भूमिकाओं में हैं।