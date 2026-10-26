हाल ही में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के बंगले को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके बावजूद उन्होंने सालों से चली आ रही अपने फैंस से मिलने की परंपरा को नहीं तोड़ा। अमिताभ बच्चन ने हर रविवार की तरह इस बार भी मुंबई स्थित अपने घर जलसा के बाहर फैंस से मुलाकात की। इस दौरान उनके बेटे अभिनेता अभिषेक बच्चन भी उनके साथ नजर आए।

इस वक्त अमिताभ बच्चन की सेहत ठीक नहीं चल रही है। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को जानकारी दी थी कि उन्होंने डॉक्टर ने रिकवरी के लिए सख्त आराम की सलाह दी है। इससे पहले पिछले महीने उन्होंने ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ के एक एपिसोड में बताया था कि शूटिंग के दौरान उन्हें चोट आई है।

इन सबके बावजूद अमिताभ बच्चन अपने फैंस को निराश नहीं करते। उनकी एक झलक पाने के लिए हर रविवार उनके घर के बाहर भारी संख्या में उनके फैंस इकट्ठा होते हैं और अमिताभ उनसे मुलाकात करते हैं। वो हाथ हिलाकर अपने फैंस का अभिवादन करते हैं और इस बार भी उन्होंने फैंस का प्यार देने के लिए आभार जताया।

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क्योंकि अमिताभ इस वक्त फिट नहीं हैं तो अभिषेक उनके पीछे खड़े रहे। इस दौरान अभिनेता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस के जवान भी उनके आसपास तैनात नजर आए।

अमिताभ बच्चन के घर को ग्रेनेड से उड़ाने की मिली थी धमकी

23 अक्टूबर को शुक्रवार को मुंबई नगर निगम के कार्यालय को एक मेल आया था। जिसमें अमिताभ बच्चन के घर को ग्रेनेड से उड़ाने की धमकी दी गई थी। दिलजीत दोसांझ के दिल्ली में होने जा रहे कॉन्सर्ट में सुसाइड अटैक की धमकी दी गई थी। साथ ही बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) इलाके के एक स्कूल को मिला को भी निशाना बनाने की बात की गई थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

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अमिताभ ने फैंस को दिया था हेल्थ अपडेट

शुक्रवार को ही अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर बताया था कि डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने और ठीक होने की सलाह दी है। दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए भी उन्होंने फिलहाल बातचीत से दूर रहने की बात कही थी। काम की बात करें तो अमिताभ इन दिनों क्विज रियलिटी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ का 17वां सीजन होस्ट कर रहे हैं।