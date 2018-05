फेसबुक पर रिकॉर्ड बनाने के बाद बिग बी ने ट्विटर से लगाई गुहार

बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम ऐसे स्टार्स की लिस्ट की शुमार हैं जो सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं। यही कारण है अमिताभ बच्चन ने फेसबुक पर सबसे ज्यादा इंगेज रहने वाले स्टार का खिताब अपने नाम कर लिया है। फेसबुक पर रिकॉर्ड बनाने के बाद बिग बी ने एक बार फिर से ट्वीट से फॉलोवर्स की संख्या में इजाफा करने की गुहार लगाई है। फेसबुक पर इंगेज रहने का खिताब मिलने की जानकारी खुद अमिताभ बच्चन ने एक फैन क्लब के ट्वीट को रिट्वीट कर दी है। बिग बी के फैन क्लब ने कैप्शन लिखा, अमिताभ बच्चन फेसबुक पर सबसे ज्यादा इंगेज रहने वाले स्टार बन गए हैं। नोट पर बताया है कि फेसबुक का स्कोर सिर्फ स्टार्स के लिए ही नहीं है, ब्लकि फॉलोवर्स की संख्या, शेयरिंग और लाइक्स पर निर्भर करता है। अमिताभ बच्चन ने 30 मिलियन लोगों को इंगेज किया है। यदि अमिताभ बच्चन के ट्विटर पर फॉलोवर्स की संख्या की बात करें को 34.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं।

अमिताभ बच्चन ने फेसबुक पर रिकॉर्ड बनाने के बाद ट्वीटर से फॉलोवर्स की संख्या बढ़ाने के लिए कहा, हां, अब ट्विटर क्या आप दया कर सकते हैं? अमिताभ के ट्विटर से गुहार लगाने के बाद लोगों ने बिग बी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, दादाजी के फॉलोवर्स बढ़ाओ ट्विटर वालों। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, सुनते ही नहीं दादा जी की कोई। वहीं एक ट्विटर हैंडल लिखता है, बुढ़ापा बड़ी ही बुरी चीज है यार। वहीं एक यूजर लिखता है, ऐसे फॉलोवर्स के लिए कौन रोता है? वहीं एक फैन ने लिखा, सर आप नंबर्स के लिए कोई परेशान हैं आपको तो सभी जानते हैं। एक ट्विटर हैंडल लिखता है, अपने पनामा वाले फैन को बोलो की फॉलोवर्स बढ़ा दें।

YESSSSS .. now Twitter can you please oblige https://t.co/YBKrZ5xTKr

Living Legend @SrBachchan Sir D Most Engaging Bollywood Actor on Facebook #AB30MillionOnFacebook

Note: FB scores R measured by not only stars' follower count but also by his/her ability 2engage with his/her fans as measured by Likes, Shares,of his/her posts in D given week on FB pic.twitter.com/gf4cDENYL5

— Sաɛta Pʀasaɖ ɛғ™ (@Swetaprasad19) May 16, 2018