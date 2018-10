ऑफ एयर हो जाएगा KBC 10, इस तारीख को टेलीकास्ट होगा आखिरी एपिसोड

View this post on Instagram

Miliye Meghna Nikade se, jo apne life mein har namumkin se 'na' hatana chahti hai! Ummeed ka ticket, zindagi ka safar, shuru ho raha hai jald hi, #LadiesSpecial, sirf Sony Entertainment Television par. @girijaoakgodbole @bijalmitthhi @chhavvipandey @ojasrawal