मुंबई में गुरुवार, 12 नवंबर को बम धमाके की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। एक ईमेल के जरिए मुंबई के कई महत्वपूर्ण ठिकानों और महानायक अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, महापौर कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की शाखाएं शामिल है। धमकी भरा ईमेल सामने आने के बाद अधिकारियों ने संबंधित स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है।

एक अधिकारी के मुताबिक, सुबह 10 बजकर 52 मिनट पर जीमेल अकाउंट से पीएनबी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, कफ परेड स्थित स्थानीय अपराध शाखा और दक्षिण मुंबई के जावेरी बाजार स्थित बैंक की शाखा को ईमेल भेजा गया था। ईमेल के सब्जेक्ट में दोपहर 1 बजकर 11 मिनट पर मुंबई की एक पीएनबी शाखा में बम विस्फोट करने की धमकी का जिक्र था। इसके अलावा 27 नवंबर और 31 दिसंबर जैसी तारीखों का उल्लेख करते हुए भी धमकी दी गई थी।

ईमेल में मुंबई के कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाने की बात कही गई थी। इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, महालक्ष्मी स्टेडियम, अमिताभ बच्चन का बंगला ‘जलसा’, महापौर कार्यालय और बैंक शामिल हैं। इस ईमेल में खालिस्तान और ‘खालिस्तान नेशनल आर्मी’ नाम के एक कथित संगठन का भी उल्लेख किया गया था।

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पुणे महानगरपालिका को भी मिला धमकी भरा ईमेल

मुंबई के अलावा पुणे में भी बम धमाके की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। एक अन्य अधिकारी के अनुसार, ‘खालिस्तान नेशनल आर्मी’ के नाम से भेजे गए ईमेल में पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) मुख्यालय और महापौर कार्यालय को संभावित निशाना बताया गया था। ईमेल में दोपहर 3 बजकर 11 मिनट पर धमाका करने की बात कही गई थी।

धमकी मिलने के बाद पुणे महानगरपालिका मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई और बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। पीएमसी के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रभारी गणेश सोनूने ने बताया कि गुरुवार दोपहर 1 बजकर 16 मिनट पर धमकी भरा ईमेल मिला था। इसके बाद मुख्यालय में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।

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पहले भी मिल चुकी हैं बम धमाके की धमकियां

गौरतलब है कि पुणे महानगरपालिका को इससे पहले भी बम धमाके की धमकी वाले ईमेल मिल चुके हैं। 10 जून और 3 नवंबर को भी इस तरह के संदेश भेजे गए थे। हालांकि, जांच के बाद दोनों ही धमकियां फर्जी पाई गई थीं।

टाइगर श्रॉफ पर हमला और सेलेब्स को धमकी

15 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग हुई थी। इसके बाद कई अभिनेताओं को धमकियां मिल रही हैं। हाल ही में एक इवेंट के दौरान जैकी श्रॉफ से पैप्स ने उनके बेटे पर हुए हमले के बारे में सवाल किया, हालांकि इस पर अभिनेता ने चुप्पी साधे रखी। कुछ दिन पहले एक्टर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने अभिनेताओं को अलर्ट भी किया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…