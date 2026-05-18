अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक दुर्लभ वीडियो साझा किया, जिसने भारत और ईरान के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को फिर से चर्चा में ला दिया है। इस वीडियो में ईरान के बंदर अब्बास शहर में स्थित लगभग 1892 में बने प्राचीन विष्णु मंदिर की झलक दिखाई गई है।

वीडियो शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने बताया कि यह मंदिर कजार काल के दौरान बनाया गया था। उनके अनुसार, उस समय बंदर अब्बास में काम कर रहे भारतीय हिंदू व्यापारियों के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। यह मंदिर आज भी भारत और ईरान के बीच पुराने व्यापारिक एवं सांस्कृतिक रिश्तों का प्रतीक माना जाता है।

इस वीडियो की एक और खास बात इसका संगीत था। बैकग्राउंड में बज रहा भक्ति गीत फारसी भाषा में भगवान विष्णु को समर्पित था।

फारसी और हिंदू भक्ति का यह अनोखा संगम सोशल मीडिया यूजर्स को बेहद पसंद आया। कई लोगों ने कमेंट कर लिखा कि फारसी भाषा में हिंदू भक्ति सुनना एक अद्भुत अनुभव है।

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ईरान के कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अमिताभ बच्चन का धन्यवाद किया कि उन्होंने दुनिया के सामने ईरान में मौजूद हिंदू विरासत को उजागर किया। जानकारी के मुताबिक, यह मंदिर मोहम्मद हसन खान साद-ओल-मलेक के शासनकाल में भारतीय समुदाय द्वारा बनवाया गया था, जो उस क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े व्यापारिक कार्यों में सक्रिय थे।

गौरतलब है कि ईरान में यह अकेला हिंदू मंदिर नहीं है। सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी ज़ाहेदान में भी एक आर्य समाज मंदिर मौजूद है। हालांकि, बंदर अब्बास का यह विष्णु मंदिर इन दिनों इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यह रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास स्थित है, जो वर्तमान में अमेरिका-ईरान तनाव के कारण वैश्विक सुर्खियों में बना हुआ है।

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