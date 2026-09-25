बॉलीवुड के जाने-माने कैरेक्टर आर्टिस्ट मुश्ताक खान का निधन हो गया। करीब 200 फिल्मों में काम कर चुके मुश्ताक खान ने तीन दशकों से भी ज्यादा लंबे करियर में अपने शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी।

अपने परिवार, बच्चों और सालों की कमाई हुई इज्जत और दौलत को वह एक झटके में छोड़कर चले गए। जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें मुंबई में रहने और अपने पैर जमाने के लिए अमिताभ बच्चन से मदद मिली थी। किसी भी इंसान के लिए अपने घर की क्या एहमियत होती है, इसका अंदाजा हर किसी को होगा और मुश्ताक खान के लिए ये सपना अमिताभ बच्चन की वजह से पूरा हो पाया।

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अमिताभ बच्चन की वजह से मिला पहला घर

एक बार एक्टर मुश्ताक खान ने डिजिटल कमेंट्री को दिए गए इंटरव्यू में खुद अमिताभ बच्चन को याद करते हुए कहा था कि वह कभी बच्चन साहब को नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जब उनकी शादी हुई तो उनके पास मकान नहीं था। उस समय एक स्कीम होती थी सीएम कोटे की जिसमें 10% आर्टिस्ट कोटा होता था, जिसमें 10% में आपको घर मिलता था।

मुश्ताक ने बताया था कि उस वक्त अमिताभ बच्चन कांग्रेस से सांसद थे। उन्होंने मुश्ताक से एक पत्र देने को कहा और शरद पवार से मिलने की सलाह दी। बच्चन की चिट्ठी लेकर पवार के पास पहुंचने के महज तीन दिन बाद उनके दफ्तर से फोन आया कि उनका पत्र तैयार है।

अमिताभ के साथ किया इन फिल्मों में काम

मुश्ताक खान ने बताया कि अमिताभ बच्चन की मदद से उन्हें एक फ्लैट मिला था, जो आज भी उनके पास है। उन्होंने बताया कि यह फ्लैट मुंबई के कांदिवली इलाके में स्थित है। मुश्ताक खान ने अपने करियर के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ ‘कालिया’, ‘मैं आज़ाद हूं’, ‘मृत्युदाता’ और ‘मेजर साब’ जैसी फिल्मों में काम किया है।

मुश्ताक खान के परिवार में कौन-कौन

मुश्ताक की पत्नी का नाम सलमा खान है। दोनों के दो बच्चे हैं। उनके बेटे मोहम्मद अरशद खान बॉलीवुड में अपने पैर जमाने में लगे हैं जबकि उनके छोटे बेटे मोहसिन खान प्रोडक्शन में अपना करियर बना रहे हैं। मुश्ताक की बहू का नाम सबा खान है, जिनके बारे में बताया जाता है कि वह पेशे से टीचर हैं।

कितनी संपत्ति छोड़ गए

तीन दशक से ज्यादा लंबे करियर वाले मुश्ताक खान की अनुमानित नेट वर्थ करीब 10 मिलियन डॉलर यानी 80-83 करोड़ रुपये बताई जाती है। हालांकि, उनकी संपत्ति का कोई आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है।

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पांच सालों से कैंसर से जूझ रहे थे

अभिनेता पिछले कुछ समय से कैंसर से जूझ रहे थे। करीब पांच साल पहले उन्हें अपनी बीमारी के बारे में पता चला था और तब से वह इसका इलाज करा रहे थे। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद उनके साथ काम कर चुके कलाकार और इंडस्ट्री के कई लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

अभिनेता संजय मिश्रा ने भी मुश्ताक खान के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। फिल्म ‘वेलकम’ से अपने एक डायलॉग से दर्शकों के दिलों में छाप बनाने वाले मुश्ताक खान के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।