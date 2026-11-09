अमिताभ बच्चन इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बढ़ती उम्र के साथ अमिताभ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिसके बारे में एक बार फिर उन्होंने फैंस को बताया है। रविवार, 8 नवंबर को खबर आई थी कि बिगड़ी तबीयत के चलते उन्हें ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ की शूटिंग रोकनी पड़ी।

इस बारे में अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में भी बात की है। बिग बी ने बताया कि उनके हाथों में दिक्कत रहने लगी है। उन्होंने लिखा, ‘मुझे शुभचिंतकों से खूब तोहफे और खत मिल रहे हैं, और इतने मिल रहे हैं कि उन्हें रखने की जगह कम पड़ती जा रही है। इन तोहफों को अच्छे से न रखना इनकी तौहीन होगी। इसीलिए आप सभी लोग जो मुझसे प्यार जताने के लिए तोहफे भेज रहे हैं, मैं उन्हें अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं इन सभी के लिए आप सभी को खतों के माध्यम से जवाब देना चाहता हूं।’

हाथों में हो रही तकलीफ

उन्होंने आगे लिखा, ‘मैं अपने जवाब खुश लिखना चाहता था। हालांकि मैं जिस हाथ से लिखता हूं, उसमें मुझे दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से वक्त लग रहा है। मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूं।’ बच्चन ने आगे बताया कि उन्हें आजकल बहुत ज्यादा माफी मांगनी पड़ रही है। इस बात से उनका इशारा उनके स्वास्थ्य की समस्याओं की ओर था।

शहंशाह ने आगे लिखा, ‘लेकिन क्या कर सकता हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब माफी मांगना ही आसान हो गया है। आपको माफी मांगनी ही चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरा इंसान आपकी माफी को मना कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या फिर समझकर स्वीकार कर सकता है। अगर वो मेरी माफी को समझकर स्वीकार कर लेते हियाँ तो मेरा दिल खुशी से भर जाएगा। अगर वो नहीं करता, तो उनका मन विचलित रहेगा।’

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बिग बी ने अंत में लिखा, ‘तो खुशी और नफरत, यही सवाल है। एक शांति और संतोष लाती है और दूसरी दर्द छोड़ जाती है। अब ये आप चुनिए। क्या आप संतोष को गले लगाएंगे या फिर दर्द को पकड़े रखेंगे। बहुत सारे लोग दुख को पकड़े रखने में संतुष्ट होते हैं, जबकि दूसरे संतोष में इसे पा लेते हैं। जिंदगी की विविधता ही जिंदगी का रहस्य है। और रहस्य भी काफी अलग, गहरा और आपकी स्थिति से बना हो सकता है।’

शूटिंग से लिया ब्रेक

बता दें कि अमिताभ बच्चन की बदलते मौसम की वजह से तबीयत नासाज होने की रिपोर्ट्स 8 नवंबर को आई थीं। बताया गया था कि इसके चलते उनके गेम शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ की शूटिंग को रोकना पड़ा। ‘रामायण’ फिल्म की कास्ट रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे को पिछली बार शो पर देखा गया था। इन एपिसोड की शूटिंग अक्टूबर के महीने में हुई थी। इसके बाद बिग बी ने शूटिंग से कुछ दिनों का ब्रेक ले लिया था।

इस ब्रेक का कारण अमिताभ का केबीसी के सेट पर चोटिल होना था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें छुट्टी पर जाने की सलाह दी थी। अक्टूबर में ही बिग बी ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) पर बताया कि वो जल्दी-जल्दी पोस्ट नहीं कर सकते क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें आराम की सलाह दी गई है। उन्होंने अपने एक ब्लॉग में यह भी कहा था कि सोने में दिक्कत और नींद न आने की समस्या से भी जूझ रहे हैं।

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अमिताभ को मिली थी धमकी

रविवार को अपनी परंपरा को कायम रखते हुए अमिताभ बच्चन ने जलसा के बाहर पहुंचे फैंस से भी मुलाकात की। कुछ वक्त पहले मुंबई के मेयर को धमकी मिली थी, जिसमें कहा गया था कि बच्चन के घर जलसा को बम से उड़ाया जाएगा। इसके बाद सुपरस्टार को शीशे की दीवार के पीछे से फैंस का अभिनंदन करते देखा गया। हालांकि इस रविवार, 8 नवंबर को उन्होंने बिना बुलेट प्रूफ ग्लास के फैंस से मुलाकात की।