पीएम मोदी के सफाई अभियान में ऐसे योगदान दे रहे अमिताभ बच्चन

मेगास्टार अमिताभ बच्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान ‘स्वच्छ भारत अभियान’ को सपोर्ट करते हैं। इसके चलते हाल ही में बिग बी ने एन्वायरमेंटलिस्ट अफ्रोज शाह को एक एक्सकेवेटर और एक ट्रैक्टर वरसोवा बीच की सफाई के लिए गिफ्ट किया है। गुरुवार को अफ्रोज ने कुछ तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की थीं। वहीं शुक्रवार को अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट से दो तस्वीरें शेयर कीं। पहली तस्वीर में ट्रैक्टर नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में अमिताभ बच्चन बीच में दिखाई दे रहे हैं।

अमिताभ बच्चन ने तस्वीरें शेयर करते हुए इन्हें कैप्शन भी दिया। बिग बी ने लिखा, ‘नेक काम के लिए गिफ्ट देना सुकून है। जो मुझे आज प्राप्त हुआ। यह जिंदगी का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। वरसोवा बीच की सफाई के लिए एक्सकेवेटर और ट्रैक्टर उपहार देना अच्छा लगा।’

इससे एक दिन पहले अफ्रोज शाह ने अपने ट्विटर हेंडल से कुछ तस्वीरें जारी कर उन्हें कैप्शन दिया। अफ्रोज शाह लिखते हैं, ‘हमारे प्यारे अमिताभ बच्चन सर ने हमें एक ट्रैक्टर और एक एक्सकेवेटर गिफ्ट में दिया है ताकि हम वरसोवा बीच की अच्छे से सफाई कर सकें। हमारा हाथ पकड़ने के लिए शुक्रिया सर। आप हमारे लिए रौशनी हैं।’

T 2755 – The joy of gifting for a cause as noble as the one I did today is the most satisfying experience of life .. !! Gifted an Excavator and a Tractor for Versova Beach clean up .. !! pic.twitter.com/j5DLLndE9s

Week 115 – Marine Litter chronicle.

Our dear @SrBachchan gifted us a Jungli excavator and tractor by @escortsgroup

Today the engines were fired by him. Love and love and love for holding our hands tight. Sir , you are a torch of light in this fight to #BeatPollution . pic.twitter.com/0PKSG46Cvx

— Afroz Shah (@AfrozShah1) December 28, 2017