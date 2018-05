सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम ऐसे स्टार्स की लिस्ट में शुमार हैं जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अमिताभ बच्चन फैन्स से कनेक्ट रहने के लिए समय-समय पर पोस्ट और तस्वीर साझा करते रहते हैं। अब अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर लोगों को जन्मदिन मनाने का आइडिया दिया है। जन्मदिन पर केक कट करने को अमिताभ ने अंग्रेजों की प्रथा बताया है। कुछ दिनों पहले अमिताभ बच्चन को फेसबुक पर 30 मिलियन लोगों को इंगेज करने के लिए खिताब दिया गया था। इस बात की जानकारी खुद बिग बी ने सोशल मीडिया पर दी थी। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के कारण ही अमिताभ की फैन फॉलोइंग का अंदाजा लगा पाना आसान नहीं है।

अमिताभ ने ट्वीट में लिखा, अंग्रेज जन्मदिन मनाने की प्रथा को छोड़ गए हैं और हम आज भी उसके गुलाम हैं। ये केक क्यों? ये कैंडिल क्यों? ये फूंक कर बुझाना क्यों? हमारी सभ्यता में दीप जलाए जाते है, और ये उसे फूंक कर बुझाने के लिए कहते हैं और ये गाना क्यों, यह गाइए: वर्ष नव, हर्ष नव। जिसके बाद फॉलोवर्स कमेंट कर अपना-अपना रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, सही कहा सर, यह सबसे उत्तम है। वहीं एक अन्य यूजर लिखता है, यदि आपको सच में यह सब पसंद नहीं है तो आराध्या के जन्मदिन पर सेलिब्रेशन क्यों?

वर्कफ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन इनदिनों ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म में आमिर खान, कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख भी नजर आएंगी। यह फिल्म फिलिप मेडॉज टेलर के 1839 में लिखे नॉवेल ‘कंफेशन्स ऑफ ए ठग’ पर आधारित है। फिल्म इस साल दीवाली के मौके पर रिलीज होगी।

