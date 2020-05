सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की फिल्म गुलाबो सिताबो (Gulabo Sitabo) का ट्रेलर लंबे इंतजार के बाद रिलीज हुआ। ट्रेलर की सबसे दिलचस्प चीज रही अमिताभ बच्चन का लुक और उनका अंदाज जिसमें उनको पहचान पाना बेहद मुश्किल है। फिल्म में अमिताभ एक ऐसे बुजुर्ग आदमी का रोल निभा रहे हैं जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी, लंबी नाक है और वो मोटा चश्मा और स्कार्फ पहनता है। लेकिन अब अमिताभ के इस लुक को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और उनके इस लुक पर कॉपी करने का आरोप लग रहा है।

दरअसल हाल ही में एक शख्स की फोटो सामने आई है जिनका लुक हूबहू गुलाबो सिताबो के अमिताभ बच्चन से मिलता-जुलता है। इंडियन राइटर और फोटो जर्नलिस्ट मयंक ऑस्टन सूफी ने पिछले साल जनवरी में अमिताभ से मिलते-जुलते शख्स की फोटो पोस्ट की थी। अब उन्होंने उस बुजुर्ग व्यक्ति और अमिताभ बच्चन की फोटो का कोलाज बनाकर एकबार फिर उसे शेयर करते हुए लिखा, ‘अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म गुलाबो सिताबो का फर्स्ट लुक बिलकुल पुरानी दिल्ली के उस शख्स जैसा है जिसकी तस्वीर पिछले साल मैंने खींची थी और पोस्ट की थी- वैसा ही स्कार्फ, दाढ़ी और चश्मा!’

बता दें कि यह फिल्म सिनेमाघर में रिलीज नहीं होगी बल्कि इसे 12 जून को ऑनलाइन रिलीज किया जा रहा है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ जो दर्शकों को बेहद पसंद आया। ट्रेलर की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब तक यूट्यूब पर ही इस ट्रेलर को 24 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है वहीं फिल्म का ट्रेलर टॉप ट्रेंड में बना हुआ है।

OH DAMN! Actor Amitabh Bachchan’s “first look” from the forthcoming movie Gulabo Sitabo is exactly the replica of an Old Delhi man whose portrait I clicked and posted on my Insta in Jan last year—down to his scarf, beard, glasses! My portrait inspired banker..see next tweet! pic.twitter.com/DhVh2vU35L

— mayank austen soofi (@thedelhiwalla) May 23, 2020