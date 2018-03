बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की मंगलवार को जोधपुर में फिल्म की शूटिंग के दौरान तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। फिलहाल, अमिताभ बच्चन स्वस्थ हैं। तबीयत खराब हो जाने को लेकर बिग बी ने सोशल मीडिया पर एक मार्मिक पोस्ट लिखा है। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लिखा, ”कुछ कष्ट बढ़ा, डॉक्टर को इलाज के लिए बुलाना पड़ा, इलाज प्रबल, स्वस्थ हुए नवल, चलो इसी बहाने अपनों का तो पता चला।” अमिताभ बच्चन जोधपुर में अपनी अपकमिंग फिल्म ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ की शूटिंग में बिजी हैं। शूटिंग के दौरान ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी।

तबीयत बिगड़ते ही फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डॉक्टर्स की टीम मुंबई से जोधपुर पहुंची, जिसके बाद अमिताभ बच्चन को जोधपुर से मुंबई वापस लाया गया। फिल्म की शूटिंग की शुरुआत से ही अमिताभ को अपनी तबीयत सही नहीं लग रही थी। इस बात की जानकारी महानायक ने खुद अपने ब्लॉग पर दी थी। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर लिखा, ”मैं कल अपने डॉक्टर्स की टीम से मुलाकात करूंगा और आप सभी को जानकारी देता रहूंगा।” इसके साथ ही अमिताभ बच्चन ने दो ट्वीट भी किए थे।

T 2741 – 4:51 AM .. and just back from work .. ! बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता

the city Jodhpur sleeps .. and so shall I in a while after connecting with the well wishers .. love pic.twitter.com/2bsjzkLp3U

