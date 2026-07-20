फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। लियोनेल मेसी की अगुआई वाली अर्जेंटीना लगातार दूसरा विश्व कप जीतने से चूक गई। इसे लेकर कई लोगों ने दुख जताया है। अमिताभ बच्चन भी अर्जेंटीना की हार से आहत हैं।

मैच से पहले ही अपनी उत्सुकता जाहिर कर चुके बिग बी ने फाइनल खत्म होने के बाद अपने ब्लॉग में स्पेन के हाथों अर्जेंटीना की 1-0 से हार पर प्रतिक्रिया दी है। लियोनेल मेसी की भावुक हार पर उन्होंने चैंपियनों के सफर को लेकर दिल छू लेने वाली बात लिखी। उन्होंने कहा कि “हर चैंपियन के जीवन में एक दिन ऐसा आता है” और उन्होंने मेसी को सालों में मिले प्यार और सम्मान को संजोकर रखने की सलाह दी।

फुटबॉल के बड़े फैन अमिताभ बच्चन ने सोमवार तड़के अपने ब्लॉग में स्पेन की अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना पर 1-0 की जीत के बाद खेल की महानता के उतार-चढ़ाव पर अपने विचार साझा किए।

अपने ब्लॉग में बच्चन ने मेसी की निराशा और अर्जेंटीना की हार के दर्द को महसूस करते हुए लिखा, “मैच खत्म हो गया… स्पेन चैंपियन बन गया और मेसी हार गए… भावनाओं के आंसू… दुख होता है… लेकिन हर चैंपियन के जीवन में यह दिन आता है… जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपसे बेहतर भी लोग हैं… आपको जो प्यार मिला है, उसे स्वीकार कीजिए… उसी गौरव में सुकून पाइए।”

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विश्व कप फाइनल में स्पेन के लिए स्थानापन्न खिलाड़ी फेरान टोरेस हीरो साबित हुए। उन्होंने गोलरहित रहे रोमांचक मुकाबले के 106वें मिनट में एकमात्र गोल दागकर स्पेन को विश्व चैंपियन बना दिया। इस जीत के साथ स्पेन ने अर्जेंटीना का खिताब बचाने का सपना तोड़ दिया और लियोनेल मेसी की टीम ट्रॉफी बचाने से चूक गई।

बच्चन ने अपने ब्लॉग में एक हल्का-फुल्का किस्सा भी साझा किया। उन्होंने भारत में देखे गए एक अनोखे नजारे का जिक्र करते हुए लिखा कि एक “चैंपियन” को मानसून की बारिश से बचाने के लिए पूरी तरह ढककर उनके रविवार के मिलन कार्यक्रम में लाया गया। उन्होंने इसे भारतीय जुगाड़ और नवाचार का बेहतरीन उदाहरण बताते हुए लिखा, “इनोवेशन का दूसरा नाम भारत है।” उन्होंने उस कुत्ते की तस्वीर भी साझा की, जिसे बारिश से बचाने के लिए रेनकोट से ढक दिया गया था।

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उन्होंने ब्लॉग में लिखा, “…और इस चैंपियन की बात करें… सिर्फ भारत में ही ऐसा हो सकता है… मानसून से बचाने के लिए इसे पूरी तरह ढककर रविवार की मुलाकात में लाया गया… पता नहीं यह वहां क्या कर रहा था… इनोवेशन का दूसरा नाम भारत है।… प्यार… और अब सोने जा रहा हूं… सोमवार की सुबह लगभग 5:30 बज चुके हैं…”

अमिताभ बच्चन अपने निजी ब्लॉग पर खेल, सिनेमा और जिंदगी से जुड़े विचार नियमित रूप से साझा करते रहते हैं। उन्होंने पूरे फीफा विश्व कप 2026 के दौरान भी टूर्नामेंट पर करीबी नजर बनाए रखी।